Verstappen, annuncio a sorpresa: “Ci metto la mano sul fuoco”

Un clamoroso annuncio che riguarda Max Verstappen ha lasciato di stucco i tifosi: novità sul futuro del tre volte campione del mondo

Quella a cui stiamo assistendo è sicuramente una delle stagioni più avvincenti degli ultimi anni in Formula 1. Nonostante il dominio di Max Verstappen sia comunque evidente, le rivali stanno dando del filo da torcere al pilota olandese il cui futuro alla Red Bull è tutt’altro che definito.

Si è parlato a lungo di come il figlio d’arte possa, un giorno non troppo lontano, salutare la Scuderia di Milton Keynes. Ma intanto la pista parla d’altro, racconta di un Verstappen in difficoltà nel recente GP d’Austria nel quale ha duellato ben oltre i limiti con Nando Norris. Il passo avanti della McLaren è stato straordinario, al punto che le prestazioni della MCL38 sono facilmente sovrapponibili a quelle della Red Bull. Ed ultimamente solo il talento innato dell’olandese è riuscito a tamponare l’assalto dei rivali al vertice. Nel paddock e non solo tutti sono consapevoli delle capacità di Verstappen che, salvo clamorosi colpi di scena da qui a dicembre, si laureerà campione del mondo per la quarta volta di fila in carriera.

Ad ogni modo come anticipato il suo futuro è molto lontano dall’essere già definito e le voci su un suo possibile addio al team austriaco si rincorrono con grande con grande continuità. A tal proposito nelle scorse ore è arrivato un annuncio davvero inaspettato da uno dei grandi estimatori di Max che potrebbe, a conti fatti, risultare decisivo per la scelta della prossima vettura del 26enne di Hasselt.

Verstappen, addio Red Bull: annuncio clamoroso

Non è un mistero che Toto Wolff e la Mercedes non abbiano mai smesso di pensare alla possibile firma di Max Verstappen. Nonostante le smentite di Horner, il Team Principal della Scuderia di Brackley non molla la presa e ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto tremare i tifosi della Red Bull.

Tra provocazione e realtà dei fatti Toto Wolff prosegue nel suo punzecchiare Horner per quel che concerne la permanenza di Verstappen in Red Bull: lo stesso pilota olandese lo ha recentemente ribadito in maniera abbastanza chiara. “Non poteva dire nient’altro, giusto? Per avere questa risposta da Max hanno dovuto insistere…“, le parole del boss di Mercedes a ‘Motorsport-Total.com’. Wolff è certo delle sue parole: Verstappen, a sua detta, non si è sbilanciato definitivamente sul voler rimanere dov’è nella prossima stagione.

“Verstappen ancora in Red Bull nel 2025? Metterei la mano sul fuoco solo sul fatto che Max guidi in Formula 1 il prossimo anno“, ha detto Wolff che è pronto evidentemente a provarle tutte pur di fare del tre volte campione del mondo l’erede spirituale di Hamilton. Nel mezzo le recenti parole di Jos Verstappen che ha definitivamente rotto gli indugi attaccando – come accaduto nel recente passato – Horner. Una spaccatura profonda, insanabile, che il manager austriaco proverà a sfruttare in ogni modo pur di portare Verstappen in Mercedes.