“In viaggio con Alex Zanardi”: è un sogno ad occhi aperti

Entrato nei cuori di tutti noi, Alex Zanardi accende la commozione in ogni parte del mondo. L’ultimo messaggio sui social

Probabilmente non serve ricordare tutte le vicissitudini di Alex Zanardi, ma in realtà il suo esempio può servire molto sotto tanti aspetti e punti di vista. Coinvolto in un bruttissimo incidente nel 2001, a Lausitzring (Germania), la vettura del pilota italiano fu travolta ad altissima velocità: l’impatto portò quindi in seguito all’amputazione di entrambe le gambe all’altezza delle ginocchia.

L’accaduto fu l’emblema dell'”ironia” della vita (si fa per dire), perché Zanardi in quell’occasione partì ventiduesimo e riuscì a scalare la classifica fino al primo posto, ma un testacoda lo proiettò in mezzo alla pista sulla traiettoria di Patrick Carpentier e Alex Tagliani.

Appena ripresa coscienza dopo l’accaduto, Zanardi diede subito prova della sua indole e della sua profondità asserendo, anche ironicamente, quanto fosse grato per ciò che gli era rimasto e di non rimpiangere ciò che aveva perso. Nel corso della sua straordinaria vita il pilota ha sempre dispensato “perle” che tutti noi dovremmo prendere ad esempio. L’ex pilota di F1 si riprese, non mollò, votandosi con l’abnegazione di un eroe antico e riprendendo a fare sport, tornando in pista come pilota e paraciclista.

Zanardi, uomo migliore e campione in pista

Diciannove anni dopo il primo incidente, nel 2020, Alex Zanardi andò incontro a un’altra prova insormontabile. Durante un allenamento di handbike, il pilota bolognese perse il controllo del mezzo e venne coinvolto in uno scontro frontale con una camion che sopraggiungeva sulla corsia opposta. Dopo l’accaduto tutto il mondo dello sport, e non solo, rimase con il fiato sospeso ma anche lì – supportato da migliaia di fan – Zanardi sopravvisse nonostante le gravissime complicazioni cerebrali. Oggi l’ex pilota della Williams, ha recuperato minimamente alcune funzioni anche se da tempo non si registrano novità concrete su di lui.

La carriera di Zanardi è stata una delle più coinvolgenti della storia dello sport, non tanto per le sue abilità da pilota ma per ciò che lo sportivo rappresenta. Riceve continuamente messaggi d’affetto e post sui social più disparati: segnali di grande amore e calore da parte dei fan.

“Riding on board with Alex

Zanardi” is still my dream❤️

But WE ARE “on board” with

him, every day 💪🏻

➡️ Sending all our love❤️

❤️ @lxznr the Greatest Man

and Champion in Life 🙏#AlexZanardi @lxznr 💕 https://t.co/o2gJknzBNx — Stefania (@Stefy71nek) July 2, 2024

Uno dei più recenti post su X lo ritrae a bordo della vettura della Mo Nunn, in Ohio nel 2001, pochi mesi prima del tragico incidente di Lausitzring, provocando la commozione di una sua fan. Si legge: “Salire a bordo con Alex Zanardi” è ancora il mio sogno Ma NOI SIAMO “a bordo” con lui, ogni giorno“.

Parole accompagnate da un video che colpiscono dritto al cuore per uno degli sportivi più sfortunati di sempre.