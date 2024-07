Quando torna Nadal? Non solo le Olimpiadi, c’è la data

Il campione spagnolo Rafael Nadal è pronto al rientro in campo. Spunta la data, manca sempre meno. I tifosi attendono

Mentre il torneo di Wimbledon si accinge a raggiungere la tanto attesa seconda settimana c’è chi purtroppo è costretto a guardare da casa. Noie fisiche e una condizione non accettabile hanno portato a questa decisione e l’atleta non ha avuto dubbi sul da farsi, no allo Slam londinese e testa agli impegni futuri.

Stiamo parlando della leggenda del tennis Rafael Nadal, vincitore di ben 22 titoli del Grande Slam e tra i tennisti più vincenti di sempre. Insieme a Roger Federer e Novak Djokovic ha fatto parte dei Big Three, era dove tre atleti hanno dominato il tennis per quasi un ventennio, riscrivendo la storia di questo sport. Federer si è ritirato qualche anno fa, Nole è ancora in campo e lo vediamo tra i protagonisti anche a Wimbledon mentre Rafa Nadal vive una situazione molto differente.

Il campione spagnolo ha deciso di non prendere parte alla rassegna britannica e preparare al meglio i prossimi impegni, in una stagione per certi versi anomala. Quest’anno il calendario tennistico vede il passaggio da terra ad erba e poi – al termine di Wimbledon – si tornerà sulla terra rossa, prima qualche torneo di preparazione e poi le Olimpiadi di Parigi, evento dove anche Nadal sarà tra i protagonisti.

Prima di andare a Parigi il maiorchino andrà a giocare il torneo Atp 250 di Bastad, un torneo che – complice il curioso calendario – vede tanti protagonisti di primo piano. Il torneo si disputerà dal prossimo 15 Luglio.

Atp, Nadal impegnato con Jannik Sinner

Il torneo svedese vedrà alcuni dei migliori protagonisti del circuito, a partire dal numero uno al mondo Jannik Sinner. Tutti vogliono preparare al meglio le Olimpiadi di Parigi e questi possono rivelarsi tornei per favorire la condizione e la preparazione sulla terra rossa. Tre tennisti della Top Ten ed – oltre a Jannik – ci saranno Andrey Rublev e Casper Ruud. In queste ore è stata pubblicata l’Entry List del torneo nordico ed è stata confermata anche la presenza di Rafael Nadal.

Lo spagnolo – re della terra battuta – parteciperà al torneo grazie ad una wildcard e proverà a migliorare la condizione in vista delle Olimpiadi dove, tra l’altro, parteciperà anche al torneo di doppio insieme al connazionale Carlos Alcaraz. Anche in questo 2024 Nadal, un pò come spesso gli capita negli ultimi anni, ha dovuto fare i conti con problemi fisici e ha saltato diversi tornei dopo una microlacerazione muscolare subita a Gennaio.

Ora Rafa ci prova, riparte da Bastad, torneo dove ha già vinto in passato, nello specifico nel lontanissimo 2005. Lo spagnolo sarà presente in Svezia e sarà tra i principali ostacoli verso la vittoria per il nostro Jannik Sinner.