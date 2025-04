Inter, rinnovo fino al 2030 per un grande talento

Francesco Pio Esposito rinnova con l’Inter. L’attaccante classe 2005, attualmente in prestito allo Spezia, ha prolungato il contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2030. L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito della società milanese.

Il comunicato ufficiale dell’Inter

“Una storia nerazzurra, una storia di famiglia. Francesco Pio Esposito ha ufficialmente prolungato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2030.

Nato a Castellammare di Stabia il 28 giugno 2005. Il giovane attaccante è cresciuto fin da bambino con il sogno di diventare un calciatore. Un sogno condiviso con i fratelli Salvatore e Sebastiano, con i quali ha condiviso l’infanzia e i primi calci al pallone. All’età di sei anni Francesco Pio entra nel settore giovanile del Brescia, insieme ai suoi fratelli. Un percorso comune che prosegue tre anni dopo, nel 2014, quando tutti e tre si trasferiscono all’Inter.

È l’inizio di un’avventura ricca di successi, che segna la crescita di Francesco Pio e lo porta fino a diventare professionista. Nel 2018/19 entra nell’under 14 nerazzurra, dove conosce Cristian Chivu, allenatore che si rivela decisivo per la sua carriera. Esposito gioca con tutte le squadre giovanili dell’Inter, attraversando anche un biennio complicato con i campionati under 15 e under 16 annullati a causa della pandemia.

Nel 2021/22 Francesco Pio diventa l’attaccante titolare dell’Inter U17, con la quale raggiunge la finale del campionato segnando 21 gol in 24 presenze tra regular season e playoff. Un’annata decisamente positiva, durante la quale gioca anche 12 partite in under 18 ed esordisce con la formazione Primavera, giocando 8′ nella partita di Youth League vinta in casa dello Sheriff Tiraspol.

L’anno successivo Esposito entra ufficialmente da sotto età nella formazione Primavera, allenata da Cristian Chivu. L’allenatore romeno lo sceglie come capitano della squadra e Francesco Pio dimostra tutto il suo valore segnando 16 gol in 41 presenze tra tutte le competizioni.

Arriva così il momento del grande salto: nell’estate 2023 Esposito si trasferisce in prestito allo Spezia, in Serie B, dove per la prima volta conosce il calcio professionistico. Nella sua prima stagione Francesco Pio segna 3 gol in 38 presenze di campionato: sono le prove generali della grande stagione che sta vivendo quest’anno. In 27 partite di Serie B Esposito ha segnato ben 14 gol e lotta per la vetta della classifica marcatori. Prestazioni che stanno trascinando lo Spezia, attualmente terzo in campionato.

La crescita è impetuosa, Esposito continua a migliorare anche con le Nazionali azzurre. Francesco Pio ha vestito per la prima volta la maglia dell’Italia con l’under 17 nel 2021. In azzurro Esposito vive un’estate magica nel 2023: a giugno partecipa ai Mondiali U20 in Argentina, torneo concluso al secondo posto dall’Italia nel quale colleziona 6 presenze e segna un gol nei quarti contro la Colombia. In finale l’U20 azzurra perde con l’Uruguay, ma Francesco Pio si prende una grande rivincita un mese più tardi, nell’Europeo U19 che vince a Malta con la Nazionale allenata da Alberto Bollini, sconfiggendo il Portogallo in finale. Un torneo vissuto da protagonista con 5 presenze e un gol segnato. Da settembre 2023 Esposito è un punto fermo della Nazionale Under 21, con la quale conta 7 gol in 11 presenze.

Attaccante molto fisico, abile nel gioco aereo e dotato di grande senso del gol, Francesco Pio Esposito inizia ufficialmente un nuovo capitolo della sua lunga avventura nerazzurra con il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2030“.