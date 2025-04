ESCLUSIVA SI Adicosp: “Nessuna lettera alla FIGC su Paratici”

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, l’Adicosp, l’associazione Direttori e Collaboratori Sportivi, presieduta da Alfonso Morrone, attraverso Sportitalia, si dissocia dalla notizia secondo cui avrebbe inviato una lettera alla FIGC per spingere il Milan a non assumere Fabio Paratici: “Questa notizia è totalmente inventata perché abbiamo preso sin dall’inizio una posizione netta e chiara, che ribadiamo anche in questa sede: il Milan può tesserare anche professionisti sotto squalifica purché fino alla scadenza della squalifica non rappresenti all’esterno la società verso soggetti all’ordinamento sportivo”.