Classifica ATP, il sorpasso è cosa fatta: cambia tutto

Non sembrano esserci dubbi su come possa profilarsi la classifica ATP dopo il torneo di Wimbledon, cosa accadrà a Sinner?

La classifica ATP non può che essere una cartina al tornasole importante per gli appassionati i tennis, ma anche per gli addetti ai lavori, che possono avere un’idea precisa dell’andamento dei vari tornei. Da qualche tempo la graduatoria sta dando indubbiamente non poche soddisfazioni all’Italia, grazie all’ascesa fatta da Jannik Sinner, che si sta dimostrano una stella di prima grandezza del tennis.

Essere al vertice non può che essere motivo di grande orgoglio per il nostro Paese, soprattutto perché lui ha dalla sua anche la giovane età, elemento che non può che permettergli di migliorare negli anni a venire. Ora che un appuntamento importante come Wimbledon in molti si chiedevano come sarebbero cambiate le cose.

Quale scenario ci attende nella classifica ATP?

Jannik Sinner sta dimostrando appieno che le doti che aveva messo in mostra nell’ultimo periodo non possono essere considerate un semplice fuoco di paglia. Il suo talento è ormai indiscusso e viene riconosciuto anche dagli avversari, che si stanno rendendo conto di quanto sia difficile giocare contro di lui.

Wimbledon non è però ancora concluso, per questo c’era il timore che qualcosa in graduatoria possa cambiare. Il timore è però infondato, visto che Sinner non andrà a perdere la prima posizione a prescindere. Ora la distanza tra il giovanissimo talento e Novak Djokovic, che si trova al secondo posto della classifica ATP, è di circa 2000 punti, impossibile da colmare per il serbo, nemmeno se dovesse vincere il torneo.

In attesa di capire se il 23enne riuscirà ad arrivare in finale a Londra come lui stesso si augura, almeno per ora può dirsi tranquillo. Gli ultimi risultati, infatti, gli hanno permesso di mettere al sicuro la sua condizione visto il distacco matematicamente incolmabile.

Non sono previsti grossi ribaltoni nemmeno nelle posizioni successive. All’ultimo gradino del podio troviamo Alexander Zverev, soddisfatto per essere riuscito a effettuare un sorpasso, quello allo spagnolo Carlos Alcaraz. Resterà invece al quinto posto, anche nel peggiore delle ipotesi Daniil Medvedev.

Discretamente buone anche le posizioni degli altri tennisti italiani. Lorenzo Musetti è virtualmente al 25° posto, Matteo Arnaldi si conferma 35°, Luciano Darderi al 37°, Flavio Cobolli sale di una posizione al 48° (nuovo best ranking). Lorenzo Sonego, invece, riesce a salire di ben tre posizioni (54°), mentre Matteo Berrettini avanza di una posizione salendo al 59°.