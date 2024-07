Hamilton escluso dalla Mercedes: ecco cosa sta succedendo

Il sette volte campione del mondo escluso dalla Mercedes: la decisione su Lewis Hamilton è stata presa, ecco cosa succede adesso

Una commozione totale al termine di una gara tirata vinta da vero campione. Quella di Silverstone è stata una domenica indimenticabile per Lewis Hamilton, tornato a vincere un Gran Premio dopo tre anni, decisamente troppo tempo.

Dopo il successo in Austria con Russell, la Mercedes ha mostrato ulteriori passi avanti. Proprio Russell che pareva in grado di poter bissare il successo del Red Bull Ring, alla fine, ha dovuto capitolare. Un problema improvviso alla sua W15 lo ha costretto al ritiro, lasciando strada spianata proprio a Lewis, partito secondo in griglia.

Il suo ultimo anno in Mercedes prima di approdare in Ferrari, dopo un inizio di stagione semplicemente agghiacciante, può riservare ancora gradite sorprese al 39enne di Stevenage. Il successo gli mancava dal GP d’Arabia Saudita del 5 dicembre 2021 e gli è valso anche un record. Nessun pilota di F1, infatti, ha mai vinto 9 volte un Gran Premio in carriera. Hamilton ci è riuscito proprio a Silverstone, proprio nel GP di casa.

Wolff esclude Hamilton: la decisione della Mercedes

In attesa di capire quale sarà il suo impatto alla Ferrari tra qualche mese, la Mercedes e Toto Wolff hanno preso una decisione importante su Hamilton.

Il portale francese ‘Le10sport.com’ sottolinea uno scenario assolutamente incredibile che potrebbe verificarsi da qui alle prossime settimane. Un’esclusione, figlia del fatto che, a fine anno, il pilota inglese lascerà le ‘Frecce d’Argento’ per passare ufficialmente alla Ferrari.

Si parla delle riunioni che il team terrà per discutere dei dettagli del progetto della nuova vettura, quella del 2025 che non sarà guidata da Hamilton. E così il sette volte campione del mondo potrebbe ritrovarsi escluso da questi incontri per evitare fughe di notizie che il pilota potrebbe portare con sé a Maranello.

‘Nextgen Auto’ ha riportato alcune dichiarazioni dello stesso Hamilton riguardo a questa eventualità. Il campione britannico non ha mostrato alcun dubbio a riguardo: “Stiamo ancora lavorando su questa vettura per portarla al vertice. Non sono stato escluso da nessun incontro. Ma se dovessero dirmi ‘Preferiremmo che tu non partecipassi a questo incontro‘ la cosa non mi disturberebbe affatto. Ad un certo punto potrebbe essere inevitabile anche se le informazioni che ottengo quest’anno non avranno sicuramente alcun impatto sulla vettura dell’anno prossimo”.

L’eventualità, dunque, sembra esserci. Ed in effetti appare una scelta probabile che Mercedes, da qui ai prossimi mesi, potrebbe mettere in atto per ‘preservare’ le informazioni sulla prossima vettura che verrà allestita in vista del 2025. Intanto Hamilton ha risposto in pista, alle critiche e agli scettici, tornando a vincere un GP speciale per lui.