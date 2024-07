La showgirl apprezza, messaggio chiaro per Berrettini

A margine del bellissimo match giocato e perso contro Jannik Sinner a Wimbledon, Matteo Berrettini ha avuto i suoi ‘riscontri’ particolari

Ce l’ha messa tutta. Ha esaltato il pubblico del centrale di Wimbledon a suon di aces, di diritti vincenti, mettendo in campo una ‘garra‘ – come si direbbe nel calcio – che oltretutto lascia ben sperare per il futuro. Ha lottato come un leone, Matteo Berrettini. Strappando un set al campione altoatesino e riuscendo perfino ad incamerare un numero di games totali (24) maggiore di quello servito a Sinner per far suo il match. Bizzarro, alle volte, il tennis.

A parte qualche appunto – per alcuni stucchevole – fatto da Adriano Panatta sulla bellezza del derby italiano andato in scena sull’erba inglese, tutti hanno apprezzato enormemente lo spettacolo offerto dai due tennisti azzurri. Il post su Instagram col quale l’ex numero 6 del mondo ha ringraziato il pubblico per il supporto, e fatto contestualmente i complimenti all’amico-rivale per aver ottenuto la vittoria, è stato commentato anche da donne dello spettacolo.

Figure che già in passato hanno dimostrato la loro passione per il tennis e…per gli uomini attraenti. Nonostante non sia certo una coetanea del bel tennista romano, il cui successo con le donne non è affatto una scoperta, Lory Del Santo non si è voluta negare un commento che avrà certamente fatto arrossire il finalista dell’edizione 2021 di Wimbledon.

Berrettini, oltre al tennis c’è di più: il commento malizioso

“Senza cappello stai meglio…“, il commento, nemmeno troppo velato, di una delle donne immagine più apprezzate del celebre programma Drive In, vero e proprio emblema della TV commerciale italiana negli anni ’80. Come accennato, Del Santo non è affatto nuova a commenti inerenti il tennis e i suoi protagonisti.

Fece scalpore la considerazione, abbastanza laconica, sulla tenuta atletica dei tennisti di oggi: una sorta di frecciatina lanciata quando, in occasione del torneo di Barcellona dello scorso anno, Jannik Sinner non scese in campo, a causa di problemi fisici, contro Lorenzo Musetti per il match valido per i quarti di finale della kermesse catalana.

“Sono a Los Angeles, mi sono svegliata alle 5 di mattina per vedere la partita di tennis Musetti contro Sinner e ho scoperto che Jannik si è infortunato. Questi nuovi eroi del tennis sono fatti di porcellana, una volta Nadal vinceva 14 Roland Garros di fila, questi invece dopo due tornei già sono distrutti…”, dichiarò Lory Del Santo intervistata da ‘Un giorno da pecora su Rai Radio 1’.