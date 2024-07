Serie B 2024-25, il quadro completo: 10 nuovi allenatori in Cadetteria

Tutto pronto per l’inizio della nuova Serie B dopo l’esito della finale play-off tra Carrarese e Vicenza che ha decretato l’ultima promossa in Cadetteria, ossia i giallazzurri di Mister Calabro. Sono soltanto 10 gli allenatori attualmente confermati, con gli ultimi 3 nuovi innesti ufficializzati nei giorni scorsi (Catanzaro, Pisa e Salernitana).

Situazione molto delicata soprattutto in casa granata: dopo la retrocessione in B, il club del presidente Iervolino ha cambiato due allenatori a distanza di 15 giorni. Prima l’ex Sottil che ha deciso di dimettersi dopo una decina di giorni, poi l’annuncio di Giovanni Martusciello, storico ex vice di Maurizio Sarri. Con le ultime ufficialità si è definita la situazione degli allenatori in Serie B.

Allenatori Serie B 2024-25: il punto sulle panchine

Gli allenatori confermati (10)

BRESCIA: Rolando Maran

CARRARESE: Antonio Calabro

CITTADELLA: Edoardo Gorini

CREMONESE: Giovanni Stroppa

JUVE STABIA: Guido Pagliuca

MANTOVA: Davide Possanzini

MODENA: Pierpaolo Bisoli

SAMPDORIA: Andrea Pirlo

SPEZIA: Luca D’Angelo

SUDTIROL: Federico Valente

I nuovi allenatori ufficializzati (10)

BARI: Moreno Longo

CESENA: Roberto Mignani

CATANZARO: Fabio Caserta

COSENZA: Massimiliano Alvini

FROSINONE: Vincenzo Vivarini

PALERMO: Alessio Dionisi

PISA: Filippo Inzaghi

REGGIANA: William Viali

SALERNITANA: Giovanni Martusciello

SASSUOLO: Fabio Grosso