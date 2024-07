Serie A 2024-25: panchine al completo dopo l’ufficialità di Nicola, 13 nuovi allenatori

Tutto pronto per l’inizio della nuova Serie A con il Venezia che dopo aver battuto la Cremonese nella finale play-off di Serie B, ha completato il pacchetto delle 20 squadre che parteciperà al prossimo campionato. Sono stati soltanto 7 gli allenatori che sono stati confermati, con 13 nuovi innesti ufficializzati con Davide Nicola annunciato dal club del presidente Giulini nei giorni scorsi.

Una Serie A pronta a regalare emozioni in vista della nuova stagione ormai alle porte con l’Inter grande favorita. Occhi puntata sulla nuova Juve di Thiago Motta, sul Napoli di Conte in cerca di riscatto e il Milan di Paulo Fonseca che proverà a cambiare marcia in casa rossonera dopo la conferenza dei giorni scorsi. Gli allenatori della nuova Serie A sono al completo.

Allenatori Serie A 2024-25: il punto sulle panchine

Gli allenatori confermati (7)

ATALANTA : Gian Piero Gasperini

COMO: Cesc Fabregas

GENOA: Alberto Gilardino

INTER: Simone Inzaghi

LECCE: Luca Gotti

PARMA: Fabio Pecchia

ROMA: Daniele De Rossi

I nuovi allenatori ufficializzati (13)

BOLOGNA: Vincenzo Italiano

CAGLIARI: Davide Nicola

EMPOLI: Roberto D’Aversa

FIORENTINA: Raffaele Palladino

JUVENTUS: Thiago Motta

LAZIO: Marco Baroni

MILAN: Paulo Fonseca

MONZA: Alessandro Nesta

NAPOLI: Antonio Conte

TORINO: Paolo Vanoli

UDINESE: Kosta Runjaic

VENEZIA: Eusebio Di Francesco

VERONA: Paolo Zanetti