Copa America, nella notte Argentina-Canada: i precedenti e come arrivano le due squadre

L’Argentina ha superato con merito il Gruppo A al primo posto mentre il Canada ha chiuso alle sue spalle al secondo posto: un remake della prima giornata. Chi vince questa partita affronterà la vincente di Uruguay–Colombia in finale.

Con 4 gol fatti nella fase a gironi, Lautaro Martinez è il capocannoniere del torneo, con le squadre di Scaloni e Marsch che arrivano al meglio a questa sfida, con i canadesi che dovranno rinunciare a Buchanan infortunato. Due i precedenti (il primo nel 2010 in amichevole) tra l’Albiceleste e The Canucks, tutti e due terminati con due vittorie dei sudamericani, campioni in carica e favoriti per la vittoria del torneo.

Argentini, imbattuti in questa competizione con un solo gol subito, hanno superato nell’ultimo turno l’Ecuador dopo i calci di rigore. Stessa cosa per il Canada che ha avuto la meglio del Venezuela dopo la lotteria dei penalty dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Argentina-Canada

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Lautaro Martinez. Ct. Scaloni.

CANADA (4-2-3-1): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Osorio, Eustaquio; Laryea, David, Shaffelburg; Larin. Ct. Marsch.