Disastro Ferrari: “Leclerc disperso”

Altra domenica, altra gara da dimenticare per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari è davvero irriconoscibile

Nei giorni seguenti rispetto al dodicesimo appuntamento stagionale, andato in scena a Silverstone, in Gran Bretagna, c’è grande delusione in casa Ferrari. Reduce da tre weekend al di sotto delle aspettative, il team di Maranello è incappato in un’altra parentesi buia, e adesso vede il suo status di seconda forza del campionato estremamente a rischio, complici i passi in avanti fatti registrare da Mercedes e McLaren.

La Ferrari, nel dettaglio, ha lasciato il circuito inglese con il magro bottino di 11 punti, tutti ottenuti da Carlos Sainz, il quale ha tagliato il traguardo in quinta posizione dopo aver iniziato la gara dalla settima casella della griglia di partenza. Semplicemente disastroso, invece, il weekend di Charles Leclerc che, scattato dall’undicesima piazza, ha racimolato un misero 14esimo posto: a pesare sulla sua domenica un’errata strategia relativa alla scelta degli pneumatici.

“Abbiamo buttato via un’intera gara con la scelta delle gomme intermedie. Sto vivendo un incubo da tre o quattro gare, dobbiamo assolutamente uscirne. Ho fatto una bella partenza, poi ho avuto la sensazione che stesse piovendo in curva quindici e ho chiamato il pit stop per le gomme intermedie. Purtroppo la pioggia è arrivata effettivamente otto giri dopo e questo ci ha distrutti”, ha spiegato il monegasco a margine dell’evento, andando a ricostruire l’accaduto.

Ferrari, weekend da incubo per Leclerc in Gran Bretagna: l’ironia social

Parole che, inevitabilmente, hanno generato l’ironia degli appassionati di Formula 1. In particolare dei tifosi della Ferrari, che hanno invaso il web di messaggi divertenti.

Tra i tanti, ad esempio, c’è quello di un appassionato che su “X” ha scritto: “Tutti hanno avuto un’evoluzione la Ferrari giustamente per non seguire la massa ha deciso di avere un’involuzione. Leclerc invece risulta ancora disperso nella campagna inglese“.

Chiaro il riferimento al fatto che Leclerc sta attraversando un vero e proprio passaggio a vuoto e che la Ferrari ha portato alla propria vettura degli aggiornamenti che l’hanno resa palesemente meno prestante (anziché migliorarla).

La speranza dei ferraristi è che gli uomini del Cavallino Rampante possano correre ai ripari restituendoci la Rossa brillante di inizio stagione. Un Rossa che tanto aveva entusiasmato gli addetti ai lavori, a tal punto da far pensare che la “questione iridata” potesse vederla protagonista fino agli ultimi GP.