Kean, la Fiorentina è la grande occasione per rilanciarsi

Moise Kean è da qualche ora un giocatore della Fiorentina. Un affare che società bianconera e società viola hanno definitivo nei dettagli già qualche giorno fa e che si è concluso sulla base di 13 milioni più eventuali 5 milioni di bonus. Il neo attaccante viola a Firenze cerca il riscatto.

Kean-Fiorentina, un’occasione da non fallire

La carriera del centravanti di Vercelli nelle ultime tre stagioni, ed in particolare nell’ultima, ha subito una brusca frenata. Dalla prima grande stagione da 7 reti, nel 2018/19, nell’ultima Juve del primo Allegri, passando per la deludente annata all’Everton, i 16 gol al PSG e le altalenanti prestazioni nel ritorno in bianconero. Moise è salito sulle montagne russe e non è più riuscito a scendere. Persino nella stessa stagione ha dato prova di stati di forma completamente opposti.

Oggi, arriva a Firenze a secco di gol da aprile 2023. Certo, alcune buone prestazioni sono state anche sfortunate nell’ultimo anno, ma quella in Viola è la grande occasione per rilanciarsi. In un ambiente con meno pressione e meno concorrenza di quello bianconero (va ricorda che Kean si è confrontato con attaccanti come Vlahovic e Milik) può fare bene. Soprattutto trovando quella continuità d’impiego che, di fatto, aveva trovato solo al PSG nonostante la concorrenza.

Lo sponsor Palladino

Non solo per fattori ambientali e tecnici, Kean in viola trova un grande sponsor che è Raffaele Palladino. Il nuovo tecnico della formazione gigliata ha chiesto con forza il suo acquisto e, dopo averlo “mancato”, al Monza lo ha ottenuto in Toscana. Con un allenatore che lo ha voluto fortemente al centro del suo progetto, Kean deve dare delle risposte anche e soprattutto in termini realizzativi. Anche perché nelle ultime stagioni, dopo l’addio di Vlahovic, questa è stata la vera lacuna per la Fiorentina.