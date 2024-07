Ultim’ora Sinner, ha rotto il silenzio: sfogo improvviso

Jannik Sinner, fresco conquistatore dei quarti di finale a Londra, ha incassato la reazione arrivata via social

Con l’ormai consueta prestazione solida, con un livello di tennis che si alza in modo direttamente proporzionale all’importanza dei punti in palio, Jannik Sinner ha travolto anche Ben Shelton. Garantendosi così l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon.

Il suo prossimo avversario, quel Daniil Medvedev battuto negli ultimi cinque scontri diretti ma capace in precedenza di battere il campione azzurro per sei volte di fila, non ha nemmeno dovuto sudare per avere la meglio su Grigor Dimitrov, ritiratosi per infortunio dopo appena 8 games del primo set.

In attesa di un match che sarà tra i più interessanti di tutto il torneo (basti pensare che i due si sono sfidati per il titolo già a Melbourne, nel primo Major stagionale) il nativo di San Candido riflette su quanto è stato veicolato sui social appena un giorno prima del suo incontro di ottavi di finale da una persona di sua conoscenza. O forse qualcosa di più. Parliamo infatti di Maria Braccini, la 25enne toscana ex fidanzata del numero uno del mondo.

Tirata in ballo indirettamente dopo la doppia ammissione dello stesso Jannik e di Anna Kalinskaya – che sono ormai una coppia di fatto a tutti gli effetti – sulla loro relazione, la bella influencer si è presa qualche settimana di tempo per rispondere. Ma poi lo ha fatto con un post che ha letteralmente squarciato il web.

Maria Braccini passa al contrattacco: parole di fuoco

Forse infastidita dal vedere come ora, con la sua nuova fiamma, il tennista sia uscito allo scoperto addirittura con la stampa, ammettendo il fidanzamento senza neppure aver dovuto resistere a chissà quali assalti dei giornalisti sull’argomento, la nativa di Montevarchi è passata al contrattacco. Affidando al suo cliccatissimo profilo Instagram il suo commento sulla fine della love story col nuovo idolo dello sport italiano.

“Le foto del carosello sono momenti felici e speciali di quest’ultimo mese. E poi… Come si dice? Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre“, si legge all’interno del post. Una lunga lettera contrassegnata da qualcosa di più di un pizzico di amarezza, considerando che in un passo la bella Maria dice anche altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARIA BRACCINI (@mariabraccini)

“Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi“, ringraziando infine tutti i fans che le sono stati vicini in un periodo così difficile da tanti punti di vista.