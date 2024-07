Esclusiva Si: domani Di Lorenzo ufficializzerà sui social la decisione di restare a Napoli

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il futuro di Giovanni Di Lorenzo è sempre più azzurro.

Esclusiva Si Napoli, il futuro del capitano

Giovanni Di Lorenzo è sempre stato fondamentale per il Napoli del presente. E si tratta di un tassello imprescindibile per il futuro, come più volte sottolineato – con forza – da Antonio Conte. La Juve lo ha corteggiato, intensamente, inserendolo a lungo come soluzione prioritaria per la prossima stagione. Ma qualsiasi decisione sarebbe passata dal Napoli che si è messo sempre di traverso, convinto di poter chiarire con il tempo qualsiasi incomprensione con il difensore. È andata proprio così. La notizia degli ultimissimi minuti è che domani il capitano ufficializzerà sui social la sua decisione definitiva di restare nel club che lo ha blindato fino al 2028. Nel corso di questa settimana ci sono stati confronti no stop con il suo procuratore Mario Giuffredi, ora Di Lorenzo – che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza – metterà la parola fine alla vicenda con una lettera aperta sui social.