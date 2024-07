Euro 2024, Olanda-Inghilterra 1-2: Tre Leoni in finale

Un gol di Ollie Watkins all’ultimo respiro risolve la seconda semifinale di Euro 2024 a favore dell’Inghilterra. E’ così la nazionale di Southgate ad accedere alla finale del 14 luglio a discapito dell’Olanda.

Euro 2024, le formazioni ufficiali

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay. CT Ronald Koeman.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. CT Gareth Southgate.

La partita, il primo tempo

Parte fortissimo l’Olanda e sblocca subito la gara dopo 8 minuti. Olanda in vantaggio grazie ad un assolo di Xavi Simons che ruba palla a Rice, si presenta al limite dell’area e scarica un bolide sotto l’incrocio dei pali. La risposta inglese arriva tra il 13′ e il 14′ con Harry Kane per due volte pericoloso. Kane che al 19′ pareggia su rigore. Fallo di Dumfries sullo stesso attaccante e penalty concesso dopo ausilio del VAR. Dal dischetto si presenta il centravanti del Bayern, che firma l’1-1 nonostante Verbruggen si tuffi dalla parte giusta. Altri 4 minuti e Foden sfiora l’1-2 inglese. Percussione di Mainoo, che in area dà il pallone all’attaccante del City. Conclusione tra le gambe di Verbruggen e salvataggio sulla linea da parte di Dumfries. Alla mezz’ora è l’Olanda con Dumfries ad andare ad un passo dal nuovo vantaggio. Colpo di testa su corner di Simons e pallone sul legno che salva Pickford. Altri due minuti ed è ancora Foden a provarci. L’attaccante del City tira fuori dal cilindro un gran sinistro a giro da fuori area, che si stampa sul legno alla destra di Verbruggen. L’Olanda perde poi Depay, al suo posto entra Veerman.

La partita, la ripresa

Esce subito Malen, deludente. Al suo posto Weghorst. Prima occasione orange al 65′ con Van Dijk. Punizione battuta da Veerman, zampata del centrale del Liverpool e ottima deviazione di Pickford in angolo. Altri 3 minuti e ci prova anche Gakpo. Si accende l’esterno offensivo del Liverpool, che mette in mezzo un pallone velenoso smanacciato poi in corner da Pickford. L’Inghilterra cambia ed escono Foden e Kane per Palmer e Watkins. All’88’ è l’attaccante del Chelsea a provarci. Conclusione di sinistro da buona posizione e palla spedita nettamente sul fondo. Allo scadere è poi Watkins a trovare l’1-2 finale. L’attaccante dell’Aston Villa riceve palla in area, si gira e fa partire un diagonale imprendibile per Verbruggen. Saranno 2 i minuti di recupero. Giallo per Simons, per proteste. La finale sarà così Spagna-Inghilterra.