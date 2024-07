Sinner, doccia gelata: la notizia lo lascia impietrito

Doccia fredda per il numero 1 del tennis, Jannik Sinner: il fuoriclasse di San Candido non riesce a credere ai propri occhi

Jannik Sinner è il numero 1 del ranking Atp, posizione che deve difendere a colpi di dritti, rovesci e smash settimana dopo settimana e, quindi, non può mollare la presa neanche per un attimo. Non teme rivali, invece, il fenomeno di San Candido, per il cuore di Anna Kalinskaya, la sua nuova compagna nonché collega, per la quale resta sempre il numero 1. I due sono molto affiatati e formano di sicuro una delle più belle coppie del mondo dello sport.

Entrambi sempre in giro per tornei, Jannik e Anna non hanno molte occasioni per ritagliarsi del tempo tutto per loro come una qualsiasi coppia. Fortunatamente talvolta ad annullare le distanze è proprio ciò che li tiene lontani, il loro lavoro, cioè il tennis.

Il 22enne di San Candido, infatti, prova a non perdersi un solo match della sua fidanzata sull’erba di Wimbledon. A ogni incontro della 25enne russa il numero 1 del mondo era in tribuna, come un qualsiasi spettatore, per supportare, perché no, e per incoraggiare anche solo con lo sguardo la sua dolce metà. Un idillio che, però, si è spezzato sul più bello raggelando il fuoriclasse altoatesino.

Anna esce dal campo in lacrime, Jannik Sinner la guarda impietrito

Il percorso mano nella mano di Jannik Sinner e Anna Kalinskaya a Wimbledon si è interrotto ai quarti di finale: la 25enne russa è stata eliminata dopo essersi ritirata nel corso del match contro Elena Rybakina, numero 4 al mondo e, pertanto largamente favorita alla vigilia. La Kalinskaya ha sempre rincorso la russa naturalizzata kazaka, che è volata sul 6-3; 3-0 in appena 51 minuti, anche perché limitata da un infortunio al braccio destro che l’ha costretta a chiedere un medical timeout.

Ebbene, la 25enne moscovita, dopo aver stretto i denti, ha gettato la spugna uscendo dal campo centrale in lacrime mentre le telecamere inquadravano un Sinner pietrificato in prima fila in tribuna e talmente scosso da essere incapace di proferire alcunché per rincuorare a distanza la sua fidanzata.

Dunque, termina nella maniera più dolorosa, è proprio il caso di dirlo, lo Slam londinese per la 25enne russa che sta giocando il miglior tennis della sua vita, come certifica il 17esimo posto nel ranking WTA, da quando ha intrecciato una relazione amorosa con il fuoriclasse di San Candido al punto tale che i media russi sottolineano che “quando Sinner vede giocare la Kalinskaya, lei non perde mai e la stessa regola vale anche durante le partite di lui“. È proprio vero che sono l’uno l’anima gemella dell’altra, in campo e fuori dal campo.