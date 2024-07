KHOSSEIN KOKHESTANI VINCE IL MAIN EVENT DELL’EUREKA POKER TOUR, SIMONE DEMASI È QUARTO

La città “anseatica”, che si trova nel Nord della Germania, ha messo a disposizione il proprio Casino Schenefeld per l’importante appuntamento di livello europeo. Ricordiamo che l’Eureka è uno dei quattro tour “national” inseriti all’interno del più grande circuito continentale di poker, cioè lo European Poker Tour. Gi altri sono l’Estrellas Poker Tour, le France Poker Series e lo UK & Ireland Poker Tour. Il festival amburghese ha proposto 4 tornei: l’Eureka Poker Cup (€330 di buy-in), il 170 euro GRND Deepstack Special, l’High Roller da 2.200 euro di iscrizione e naturalmente il Main Event. Occhi puntati soprattutto su quest’ultimo che ha catturato l’attenzione principale dei giocatori. Lo dimostrano le 615 registrazioni da 1.100 l’una (537 giocatori unici) che hanno generato un prizepool netto finale di €584.250. Anche se il record dello scorso anno non è stato battuto (703 entries), si tratta comunque di un buon risultato, caratterizzato tra l’altro da un maggior numero giocatori unici dal momento che questi erano stati “solo” 456 nel 2023. Il Main Event è iniziato il 3 luglio ed è arrivato a conclusione dopo 3 flight iniziali, il Day2 e il final day. Alla volata finale hanno preso parte 19 giocatori, reduci dallo scoppio della bolla avvenuto nel Day2 (87 i posti a premio. Nonostante la netta maggioranza di giocatori tedeschi, nessun player “di casa” è riuscito a raggiungere il podio. E non ci è riuscito nemmeno il nostro Simone Demasi, eliminato al 4° posto dal danese Nicklas Dehli, ma comunque autore di un’ottima prova (€37.780 di payout). Il bronzo è andato all’olandese Stan Van Dijk, già runner-up al Battle of Malta 2022. Nel testa a testa per la vittoria finale, l’ucraino Khossein Kokhestani ha battuto il già citato Dehli, conquistando così il trofeo e una prima moneta da 110mila euro. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT