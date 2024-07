Lazio, prende il via il post-Immobile

Fatta per il trasferimento di Ciro Immobile al Besiktas. Un colosso, un pezzo di storia della Lazio lascia la capitale dopo stagioni intere passate a regalare gol su gol a Claudio Lotito. Non si calpesti la storia, ma in questo momento la cessione del capitano è sicuramente la mossa più giusta: le ultime due stagioni sono state negative, il giocatore ha trovato poco spazio e in generale non ha convinto.

Lazio, il post Ciro è iniziato

Andare oltre Ciro Immobile. I biancocelesti si stanno lentamente allontanando dall’idea di acquistare una punta centrale, per questo si potrebbero escludere le soluzioni Dia e Simeone, lasciando spazio alla convinzione che forse, ad essere fondamentale, potrebbe essere un esterno offensivo. Il giocatore più seguito e ricercato è senza dubbio Mason Greenwood. L’inglese, vicinissimo al Marsiglia ma non particolarmente desiderato dalla piazza per via delle vicende extracampo che lo hanno coinvolto, deve prendere una decisione. Se l’inglese dovesse accettare il trasferimento in Francia, il club Marsiglia continua a volerlo all’interno della rosa, ecco che in casa biancoceleste potrebbe tornare di moda Lazar Samardzic. In alternativa, Laurienté. Priorità, però, a Greenwood, aspettando che faccia la sua scelta, l’OM sta cercando di convincerlo.

Andrea Belbusti