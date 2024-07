Fiorentina, Kean si presenta: “Il mister mi ha convinto, abbiamo un gruppo solido”

Conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante della Fiorentina, Moise Kean: “Sceglierò il mio numero di maglia in accordo con i miei compagni. Ho parlato con il mister. Il suo modo di giocare mi ha convinto tantissimo. Ha un gioco molto offensivo ed è quello che cercavo. Sono qui per aiutare la Fiorentina, che è una società ambiziosa. Abbiamo già un gruppo solido con i miei compagni. Quando ho giocato contro la Fiorentina ci hanno sempre messo in difficoltà. Abbiamo una squadra forte. Come si pronuncia il mio nome? Me lo chiedono una volta all’anno: MOISE KEN. Ho fatto una scommessa con Dodô: se mi dovesse fare almeno 8 assist gli pagheró una vacanza”.