Copa America, alle 2.00 Canada-Uruguay per il bronzo

Questa notte alle 2.00 scenderanno in campo Canada e Uruguay, in palio il terzo posto nella Copa America 2024. Dopo la delusione per l’eliminazione e le tante polemiche sull’organizzazione della competizione, da parte di entrambi i ct. E’ giunta ora l’ora del penultimo atto della Copa America 2024. Canada e Uruguay sono pronte ad affrontarsi. Marsch e Bielsa cercano l’ultimo successo per chiudere al meglio la loro Copa. Tanta curiosità per la sfida tra David e Nunez, i due bomber hanno deluso in questa Copa America e vorranno provare ad incidere in quest’ultima gara.

Copa America, le probabili formazioni

Canada (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Laryea, Koné, Eustaquio, Millar; David, Larin. CT: Marsch.

Uruguay (4-3-3): Rochet; Nandez, Giménez, Cáceres, Viña; Valverde, Ugarte, Bentancur; Pellistri, Darwin Nunez, M. Araujo. CT:Bielsa.

Seguite il match dalle ore 2.00 su Sportitalia. La gara sarà anticipata a partire dall’1.00 a un’ampio pre-gara.