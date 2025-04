Napoli, si ferma ancora un pilastro della difesa

Brutte notizie in casa Napoli a pochi giorni dalla sfida contro l’Empoli, in programma lunedì sera allo stadio Maradona. Alessandro Buongiorno sarà infatti indisponibile a causa di un problema fisico emerso durante gli ultimi allenamenti. Il difensore azzurro si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il club ha comunicato che il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma non sarà della partita contro i toscani.

Il punto in casa Napoli

Un’assenza pesante per Antonio Conte, che deve fare i conti anche con le squalifiche di Giovanni Di Lorenzo e Frank Zambo-Anguissa. Quest’ultimo era stato protagonista con un gran gol nella trasferta vinta contro il Bologna, e la sua assenza si farà sentire soprattutto in termini di dinamismo e inserimenti. Buone notizie però arrivano dal recupero di McTominay e Meret, fermati da un’influenza che li aveva costretti ai box nella precedente giornata.

Le probabili scelte di Conte

Nel probabile undici titolare, Meret riprenderà il suo posto tra i pali. Difesa con Mazzocchi e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus centrali. A centrocampo spazio a Gilmour accanto a Lobotka e McTominay. In attacco confermati Politano, David Neres e Lukaku. Nonostante le assenze, il Napoli cercherà di mantenere alta la concentrazione per portare a casa tre punti fondamentali.

Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Buongiorno

“Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.