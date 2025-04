Tragica notizia, sport italiano in lutto

Lo sport italiano piange un altro esempio di sacrificio, passione e dedizione: la triste notizie colpisce il mondo dell’Hockey.

Oltre ad emozioni di grande gioia ed esaltazione, lo sport fornisce, talvolta, anche tristezza e malinconia. Effetti provocati dalla perdita di uomini che hanno scritto i valori dello sport a suon di gesti spontanei, scelte ed iniziative che sono frutto di grande sacrificio, passione e determinazione.

Ad aver lasciato gli appassionati di Hockey su pista sconvolti è stata la dolorosa notizia della scomparsa di Umberto Aldovieri. Prossimo agli 84 anni, l’ex arbitro si è spento qualche giorno fa all’Ospedale San Gerardo di Monza. Per ricordarne e onorarne la memoria è stato deciso che, fino a domenica 13 aprile, tutte le partite delle categorie senior maschili e femminili di Hockey saranno precedute da un minuto di silenzio.

Lutto Umberto Aldovieri: la sua storia di arbitro e l’iniziativa dopo il ritiro

Un grande arbitro, le cui qualità gli sono state riconosciute, nel corso del tempo, da tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui. Un’icona di questo sport che ha arbitrato in totale 652 incontri. Sono ben 515 le presenze in serie A e 65 in ambito internazionale. È stato poi protagonista anche in numerosi finali di Coppa Italia. Successivamente ha diretto anche due finali di Coppa dei Campioni, di tornei internazionali, di campionati mondiali.

Inoltre si è messo in proprio anche dopo aver concluso la sua carriera da arbitro. Essendo un uomo molto legato al proprio territorio, ha deciso di contribuire anche alla rinascita di questo sport in città, fondando l’Hockey Monza Brianza. Inoltre ha ricoperto anche il ruolo di dirigente di HC Monza e HC Monza Brianza. Una grandissima iniziativa che ha coinvolto molte persone e appassionate all’Hockey su pista e alla ricerca di nuovi stimoli oltre gli sport di più in tendenza in Italia.

Umberto Aldovieri, così facendo, ha lasciato una firma indelebile sull’Hockey italiano sia per quello che ha saputo trasmettere a chi lo ha seguito e a coloro che ha arbitrato sia per la sua umiltà, caratteristica che lo ha contraddistinto nel corso della sua vita e carriera. Oggi lo sport italiano piange un uomo che grazie a caparbietà e grandi capacità è riuscito a fondere insieme l’amore per l’Hockey ed il rispetto delle sue regole: elementi che gli hanno permesso di essere l’arbitro, o almeno uno di questi, più importante nella storia di questo sport.