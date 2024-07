Jasmine Paolini, l’impressionante cifra che ha guadagnato in un mese: “stracciato” Sinner

Jasmine Paolini è riuscita nell’impresa di “battere” addirittura Jannik Sinner: ha incassato una cifra pazzesca

Quella di Jasmine Paolini è una favola. Una favola moderna, magari, ma pur sempre tale. Non è una principessa, non scorre sangue blu nelle sue vene. Eppure, sogna d’essere regina. Regina di Wimbledon, per la precisione, Slam in cui si è spinta sino in finale. La sua è una storia che parte da lontano, ma i cui capitoli sono collegati l’uno all’altro da un denominatore comune: la sua voglia di arrivare fino in fondo.

Tanto è grande il suo desiderio di vincere che ha fatto sognare, per ben due settimane, l’estasiato All England Club. Che mai si sarebbe aspettato che quel “piccolo” tornado potesse spingersi fino all’atto conclusivo dei Championships. E invece, non troppo a sorpresa, dati gli ottimi risultati che ha collezionato in questa stagione, ci è riuscita. Come Matteo Berrettini tre anni fa.

Un traguardo che le è valso, oltre che l’ascesa nel ranking Wta, anche un bel po’ di denaro. Da maggio ad oggi, pensate un po’, la tennista toscana ha messo in tasca un totale di 3 milioni di euro tondi tondi; 1.2 milioni, come riporta il Corriere, li ha guadagnati agguantando la finale di singolare del Roland Garros, altri 147mila arrivano, invece, dalla finale parigina del doppio, che ha giocato in coppia con Sara Errani.

Jasmine Paolini ha guadagnato più di Sinner: il dato sull’ultimo mese

Il fatto di essersi spinta fino all’ultimo atto di Wimbledon ha fruttato alla Paolini altri 1,66 milioni di euro. Nel caso in cui – incrociamo le dita – dovesse addirittura vincere, il prize money finale sarebbe pari a 2,7 milioni. Sia che ci riesca, sia che venga sconfitta, avrà comunque guadagnato, da maggio ad oggi, più di Jannik Sinner.

Sinner ha concluso gli ultimi Slam con le eliminazioni in semifinale al Roland Garros e ai quarti di Wimbledon. La semifinale dello Slam parigino, al culmine della quale Carlos Alcaraz lo ha battuto in 5 set, gli è valsa 650mila euro. Centrando i quarti di finale ai Championships persi con Medvedev, invece, ha guadagnato 442mila euro. Poco più di 1 milione, dunque, a fronte dei 3 della Paolini.

Nonostante questo, ad oggi, Sinner è comunque il tennista più ricco dell’anno. Vincendo gli Australian Open e raggiungendo i traguardi che hanno costellato il suo magico 2024, ha vinto in totale 6 milioni di dollari. Per non parlare, poi, degli sponsor, che pur di assicurarsi il suo volto – si pensi a Nike, che lo paga 15 milioni di dollari all’anno – lo hanno reso ancora più ricco.