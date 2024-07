Lazio, Immobile: fine di un’era

Ciro e Immobile e la Lazio si stanno per dire addio. Ieri sera l’attaccante ha lasciato la Capitale, direzione Turchia, Istanbul per la precisione. Il centravanti col numero 17 ha scelto il Besiktas per quello che, a 34 anni, potrebbe essere l’ultimo “ballo” della sua carriera. La squadra della capitale turca ha messo sul piatto uno stipendio importante e la possibilità di giocare in una delle piazze più calde del mondo. E almeno due derby ad altissima tensione come quelli contro Galatasaray e Fenerbahce.

Sì ammaina una bandiera

Rapporto logoro, feeling terminato, i migliori anni assieme ormai dimenticati? La permanenza di Ciro Immobile alla Lazio non era più possibile. L’ultima stagione era stata davvero troppo problematica. Il centravanti cresciuto nel settore giovanile della Juventus aveva bisogna di una nuova aria. Durante l’ultima stagione c’erano stati troppi problemi. Dall’aggressione subita da lui e dalla sua famiglia, fino al calo fisico, passando per il rapporto deteriorato con Sarri.

Ingredienti che hanno costretto Immobile e la Lazio a dirsi addio. Ciro si può serenamente dire che sia diventata in questi anni una bandiera laziale. Almeno un’intera generazione di tifosi biancocelesti è cresciuta con i suoi innumerevoli gol. Tanti tifosi della squadra capitolina hanno potuto sognare e vincere grazie alle sue incredibile prestazioni. E pensare che Immobile alla Lazio era arrivato quasi in sordina. Per sposare la causa della squadra della Capitale, ha dato un dispiacere al Torino che lo aveva fatto esplodere ad alti livelli.

I numeri di Immobile alla Lazio

Con 340 Presenze totali, Immobile è l’ottavo giocatore della Lazio più presente nella storia del club. Ma Ciro è entrato nella storia della Lazio soprattutto per le reti segnate. Con la maglia dell’Aquila, ha segnato in totale 169 gol in Serie A è il massimo cannoniere della storia del club in campionato (superato Piola). Mentre con 26 reti in Europa è anche il massimo cannoniere della Lazio nelle Coppe Europee. Più in generale con 207 reti è il massimo cannoniere della storia.

Un calciatore che ha segnato la storia della Lazio e difficilmente sarà dimenticato da migliaia di tifosi.