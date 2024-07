Olimpiadi a rischio: ecco cosa sta succedendo a Parigi

Si avvicina il giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. C’è un osservato speciale nella capitale transalpina

Mancano due settimane esatte alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Un evento attesissimo da tutti gli appassionati di sport ma soprattutto dai campioni e dagli atleti che non vedono l’ora di misurarsi con questa competizione unica nel suo genere.

La capitale francese freme per le preparazioni e per gli ultimissimi accorgimenti in vista della cerimonia di apertura. Sarà la terza volta nella storia delle Olimpiadi moderne che Parigi ospita l’evento. La prima edizione francese risale al 1900, anno storico di inizio secolo. La seconda, invece, c’è stata nel 1924, quindi a cento anni precisi di distanza dalla prossima.

Tutto pronto dunque per l’avvio delle Olimpiadi? Quasi, visto che nelle ultime settimane sarebbe scattato l’allarme per una delle principali location dove si svolgeranno alcune delle gare olimpiche.

Olimpiadi Parigi 2024, scatta l’allarme: ecco cosa sta succedendo

Preoccupazione crescente in tempi recenti per le acque della Senna, il fiume simbolo di Parigi che ospiterà alcune gare e manifestazioni natatorie. Considerato che Parigi è una città tendenzialmente molto piovosa, è da tenere sotto controllo la balneabilità delle acque della Senna, considerato anche che in primavera sono state copiose e frequenti le precipitazioni.

Le ultime informazioni sulle condizioni delle acque della Senna sembrano incoraggianti. Con l’arrivo della bella stagione, la Senna è divenuta ampiamente balneabile in 10 degli ultimi 12 giorni. C’è però da scongiurare l’arrivo delle piogge, che rischiano di rendere meno sicuro l’ingresso in tali acque e soprattutto un peggioramento delle condizioni inquinanti, altro fattore dirimente per la balneabilità delle stesse.

Va ricordato che presso la Senna sono in programma le gare di triathlon di nuoto, il 30 luglio per gli uomini, il 31 luglio per le donne e il 5 agosto per la staffetta mista. Inoltre la Senna ospiterà la maratona in acque libere l’8 agosto per le donne e il 9 agosto per gli uomini. I lavori effettuati negli ultimi anni presentano enormi vasche ai lati della Senna che permettano la dispersione delle acque potenzialmente contaminate, così da rendere il fiume il più pulito e balneabile possibile. Basterà tutto ciò in vista delle Olimpiadi?

Lo scopriremo nei prossimi giorni. Intanto il conto alla rovescia in vista dell’inizio della nuova edizione dei Giochi prosegue. Manca sempre meno alla cerimonia di apertura in programma il 26 luglio 2024. Evento che si svolgerà proprio sulla Senna e, per la prima volta nella storia olimpica, non in uno stadio.