Ribaltone Sainz: cambia di nuovo tutto

Nuovo colpo di scena in merito al futuro di Carlos Sainz che dirà addio alla Ferrari al termine della stagione: cambia tutto di nuovo

Il futuro di Carlos Sainz continua ad essere l’argomento principale del mercato piloti in Formula 1. Al momento, l’unica cosa certa che si sa è che il pilota spagnolo lascerà la Ferrari alla fine della stagione.

Sainz non ha ancora preso una decisione in merito a quella che sarà la sua prossima scuderia e questo continuo prendere tempo potrebbe essere deleterio per lo spagnolo che rischia di essere beffato e di restare senza un team. Da quando è stato ufficializzato il suo addio alla Ferrari, si sono fatte davvero tantissime ipotesi sul suo futuro e Sainz è stato accostato in sequenza all’Audi, alla McLaren, alla Williams e all’Alpine, ma nessuna di queste pare affascinare fino in fondo il pilota madrileno.

Dopo il GP di Barcellona, in particolar modo, si pensava che ad essere in vantaggio fosse il team Alpine considerato l’incontro avuto dal padre, Carlos Sainz sr, con Flavio Briatore, nuovo consigliere operativo dell’Alpine. Nulla di fatto nemmeno con la scuderia transalpina. Ecco, dunque, che torna in auge un’altra ipotesi. Stando a quanto affermato da Ralf Schumacher su Sky DE, Sainz sarebbe vicino a firmare per la Mercedes e affiancherà Russell per il 2025.

Nuovo team Sainz, cambia di nuovo tutto: ribaltone improvviso

La Mercedes deve sostituire Lewis Hamilton a partire dalla prossima stagione ed inizialmente si pensava avrebbe puntato su Kimi Antonelli come secondo pilota, Toto Wolff, tuttavia, a margine del recente GP di Silverstone, ha lasciato intendere che nulla è ancora deciso e che ci sono anche altre opzioni da considerare.

Uno scenario che favorisce l’ipotesi formulata da Ralf Schumacher che, come riporta FormulaPassion, a Sky DE ha dichiarato: “Sainz è l’opzione più probabile come compagno di squadra in Mercedes di Russell. Tutti pensavano potesse andare alla Williams ma non è così. La porta è aperta per lui all’Alpine ma vede ancora una possibilità in Mercedes perché Wolff ha fatto capire che la situazione è cambiata di nuovo.”

Attenzione anche alla situazione in Red Bull con Perez che rischia la sostituzione a causa del pessimo rendimento recente. Un’ipotesi tutt’altro che smentita da Marko e Horner. Sainz potrebbe essere un candidato per sostituirlo anche se la Red Bull, in caso di clamoroso avvicendamento, potrebbe optare per una soluzione interna.