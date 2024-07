Caos Ferrari, ribaltone e doccia fredda: ora salta tutto

Improvviso ribaltone in Formula 1 che fa saltare il banco. Per la Ferrari può cambiare davvero tutto

Dopo la vittoria di Leclerc a Monaco (la seconda finora dopo il trionfo di Sainz in Australia) la Ferrari, per così dire, ha innestato la retromarcia, cioè si è involuta.

Negli ultimi Gran Premi a contendere la vittoria alla Red Bull sono state la McLaren e una rediviva Mercedes, con il Cavallino Rampante che non ha mai impensierito le sue storiche rivali. In particolare, le Frecce d’Argento hanno messo a segno la doppietta di trionfi Austria-Gran Bretagna rispettivamente con George Russell e Lewis Hamilton.

Il ritorno alla vittoria del sette volte campione del mondo a quasi tre anni dal suo ultimo trionfo fa felici anche i tifosi della Ferrari. Il 39enne di Stevenage, infatti, ha dimostrato di non aver dimenticato come si vince un Gran Premio di Formula 1. Purtroppo Hamilton che riassapora dopo 945 giorni di astinenza il dolce gusto della vittoria è l’unica nota lieta per una Ferrari che è in pieno caos tra il turnover ai vertici della direzione tecnica (ufficiale l’addio di Cardile) e un inatteso ribaltone che fa saltare il banco.

Ferrari, sfuma il grande obiettivo: ecco dove può andare

Dall’annuncio del suo addio alla Red Bull, il futuro di Adrian Newey, il progettista più vincente nella storia della Formula 1, è uno degli argomenti più gettonati nel paddock oltre a monopolizzare le pagine dei quotidiani e dei siti specializzati. Tra i numerosi rumor circolati con insistenza, l’accostamento con la Ferrari è stato certamente il più fragoroso.

In effetti, il duplice sbarco a Maranello di Hamilton e Newey per alcuni sembrava già cosa fatta. Del resto, i contatti tra le parti ci sono stati ma poi la pista che conduce alla Ferrari si è raffreddata. Newey, infatti, starebbe guardando altrove e le motivazioni del suo voltafaccia affondano nel passato.

Secondo quanto riportato da “F1ingenerale.com”, oggi come nel 1993, all’epoca del primo ‘no’ alla Rossa, il geniale ingegnere di Colchester, che ha fatto le fortune di tutte le scuderie per le quali ha lavorato, preferirebbe restare in Gran Bretagna. Di conseguenza, Newey prenderebbe in considerazione solo le offerte di team inglesi. E tra le scuderie di Sua Maestà che hanno mostrato interesse per le sue straordinarie abilità progettuali figurano la Williams, la McLaren dell’ex ferrarista Andrea Stella e Zak Brown e l’Aston Martin di Lawrence Stroll.

La Ferrari, comunque, rimane alla finestra. Ragion per cui la telenovela Newey è ancora lungi dallo svelare il suo finale. Dunque, il matrimonio tra Newey e la Ferrari è davvero saltato? Staremo a vedere.