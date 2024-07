“Pensavo di morire in campo”: dramma nel mondo del tennis

Dramma nel mondo del tennis, rivelazioni shock da parte dell’atleta: “Pensavo di poter morire in campo”, cosa è successo?

Il tennis femminile sta regalando degli importantissimi colpi di scena. Gli stessi che stanno facendo sorridere anche il nostro Paese con Jasmine Paolini che ha conquistato la storica finale in quel di Wimbledon (prima volta assoluta per una italiana). Una impresa tutt’altro che semplice per la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana.

Nel corso del tabellone ha affrontato degne avversarie che, però, hanno avuto problemi non da poco. Anche dal punto di vista fisico e di salute come Donna Vekic. Le due si sono affrontate in semifinale in un match emozionante e molto lungo: quasi tre ore di gioco (record per la competizione). Una sconfitta, quella della croata, decisamente difficile da digerire dopo essere andata in vantaggio nel primo set (2-6), salvo poi cedere per 6-4 e 7-6.

In molti, sia dal pubblico presente che quello da casa, hanno notato un certo cambiamento da parte dell’atleta croata. Il suo stato d’animo è cambiato velocemente: dalla sofferenza, passando per la delusione ed infine le lacrime. In conferenza stampa ha spiegato il motivo di quelle lacrime: “Erano di dolore, non sapevo come potessi continuare a giocare“.

Dramma tennis, Vekic: “Lacrime di dolore, non sapevo come fare…”

Un match molto combattuto. La sofferenza fisica si è fatta sentire eccome per la nativa di Osijek che ha dato tutto se stessa per agguantare la finale, non riuscendoci. La tennista ha spiazzato i media in conferenza stampa con una uscita che nessuno si sarebbe mai aspettato: “Nel terzo set pensavo addirittura di morire in campo. Avevo un forte dolore sia alla gamba che al braccio”.

Tutt’altro che una passeggiata la sfida contro la Paolini. Da questa sconfitta, però, è pronta a rialzarsi: “Non è stato affatto facile giocare contro di lei, ma sono sicura che mi riprenderò“. Lacrime, quindi, di dolore per la 28enne che ha stretto i denti ed ha comunque continuato il suo incontro soffrendo.

Il torneo di Wimbledon per la Vekic che si è concluso solamente in semifinale. Dal 1 luglio ha dato del filo da torcere a quasi tutte le avversarie: la cinese Wang, la russa Andreeva, l’ucraina Yastremska, la spagnola Badosa, l’australiana Radovic fino ad inchinarsi alla straordinaria potenza della nostra Jasmine Paolini che non ha avuto alcuna pietà di lei, il tutto prima della confessione in conferenza che ha lasciato impietriti i fan.