Ribaltone per Sainz: c’è già il piano B

Carlos Sainz, adesso sono guai per il suo futuro lontano dalla Ferrari: spunta il piano B che può cambiare la situazione

Una questione decisamente irrisolta, la più grossa in Formula 1 in questo momento, riguarda Carlos Sainz e la scelta della sua prossima scuderia. Come un fulmine a ciel sereno lo scorso 1 febbraio la Scuderia di Maranello ha annunciato Lewis Hamilton per il 2025: e a quel punto per lo spagnolo si sono chiuse per sempre le porte del rinnovo.

Carlos non ha mai nascosto il suo disappunto, la delusione per non poter proseguire un cammino che stava cominciando a portare i frutti sperati. Con una SF-24 che ha portato grosse soddisfazioni ai ferraristi nei primi GP di quest’anno. La doppietta in Australia, proprio con Sainz davanti a Leclerc, è stata uno di quegli spunti che ha fatto ingolosire diverse scuderie alla ricerca di un pilota vincente, esperto e di grande affidabilità. E così col passare del tempo le opzioni in mano al figlio d’arte si sono fatte interessanti.

Da allora, però, il 55 della Ferrari non ha ancora annunciato ufficialmente la tappa della sua carriera. Saluterà Maranello, è certo. Ma in questo momento tante opzioni appaiono più o meno percorribili. Tra i top team la Red Bull sta seriamente pensando ad un cambiamento, ma stavolta immediato: con Perez che potrebbe venire liquidato già durante la sosta estiva. D’altro canto Mercedes, che pareva aver scelto il 18enne Kimi Antonelli per il post Hamilton, non ha mai veramente chiuso le porte al 29enne di Madrid.

Sainz, clamoroso colpo di scena: ecco l’alternativa

Si è parlato a lungo di Sauber che, dal 2026, verrà ‘sostituita’ nel paddock da Audi. Ma una delle possibilità più concrete è rappresentata dalla Williams, con la scuderia inglese ed il Team Principal James Vowles che hanno fatto una corte serrata al pilota della Ferrari.

Vowles a Silverstone ha parlato di Sainz come di una primissima scelta per la scuderia inglese. Ma se non dovesse concretizzarsi la firma dello spagnolo, il piano B si chiamerebbe Valtteri Bottas. Il pilota finlandese, ora in Sauber, potrebbe quindi tornare nel team che lo ha lanciato in Formula 1. Sargeant ha ormai le ore contate e al fianco di Albon, nel 2025, potrebbe esservi a sorpresa il pilota finlandese. Un’opzione che sta lentamente prendendo corpo, vista la grande concorrenza per Sainz: anche Alpine vuole il pilota della ‘Rossa’.

La bomba di mercato viene riportata da ‘Formulapassion.it’ che parla di come Bottas non sia certo di restare in Sauber: ed il ritorno a ‘casa’ non sarebbe affatto cosa sgradita per l’esperto pilota, a maggior ragione se si trattasse di un accordo pluriennale. L’ex Mercedes nel paddock di Silverstone è stato avvistato a chiacchierare con Vowles: il finlandese si è detto ottimista nel mantenere un sedile per il 2025. “Sono in una buona posizione e alcuni nel paddock per fortuna sanno cosa posso fare ed i miei punti di forza. Ma ci vorrà tempo per chiarire le cose”.

Su Vowles il finlandese si è decisamente sbilanciato: “Lui è una di quelle persone, quando lavori con chi sa cosa si può fare è un vantaggio”, ha detto il 34enne di Nastola. A questo punto Sainz rischia davvero di vedersi sfumare sotto gli occhi l’opzione Williams: con Bottas in prima fila nel caso in cui le cose per lo spagnolo dovessero complicarsi, la Williams si sta già tutelando.