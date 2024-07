Ritiro Nadal, l’ultimo annuncio fa sognare i tifosi

Svolta nel futuro di Rafa Nadal, arriva un annuncio che riaccende le speranze dei fan: cosa sta succedendo

Il conto alla rovescia per il ritorno di Rafa Nadal in terra francese, per i Giochi olimpici di Parigi 2024, sta per terminare. Il fuoriclasse spagnolo si sta allenando con grandissima intensità per arrivare all’appuntamento con la storia nella miglior condizione possibile, e per non farsi mancare un po’ di sano agonismo ha deciso di partecipare all’ATP 250 di Bastad, torneo svedese estivo sulla terra battuta. Ed è proprio dalla Scandinavia che, improvvisamente, è arrivato un annuncio in grado di riaccendere le speranze in tutti i suoi fan. Si parla infatti del suo futuro, e stavolta con toni tutt’altro che rassegnati.

Inutile illudersi. Chiaramente i Giochi di Parigi saranno gli ultimi nella carriera di Nadal. Non è detto però che dopo l’appuntamento parigino il 22 volte campione Slam non troverà gli stimoli e la voglia per andare avanti, e non solo in questa seconda parte di 2024.

Dopo tante settimane di dubbi e tormenti sulle condizioni di Rafa, filtrano infatti da Bastad sensazioni positive, talmente positive da scatenare un improvviso ottimismo in chi gli sta attorno. Al punto da far addirittura immaginare un suo proseguimento di carriera anche dopo la fine di questa stagione, con un 2025 ormai non più così lontano e che potrebbe trasformarsi in una nuova emozionante sfida, uno stimolo in più per rendere la carriera di Nadal ancora più indimenticabile.

Nadal, slitta il ritiro: l’annuncio riaccende la speranza dei fan

Fermo, in un torneo ufficiale, dall’eliminazione al primo turno per mano di Zverev al Roland Garros, Nadal ha scelto Bastad per ritrovare le sensazioni del campo prima di prendere parte al torneo olimpico, in programma dal 27 luglio al 4 agosto.

Nelle ultime settimane, prima di volare in Svezia, si è però potuto già allenare con uno sparring di livello, l’argentino Tomás Martín Etcheverry. E proprio quest’ultimo, intervistato da ‘atptour.com’, ha voluto parlare del campione spagnolo, regalando ai suoi tifosi un annuncio capace di riaccendere le speranze anche per il futuro.

“Allenarmi con lui è stato un sogno, un onore e un privilegio“, ha spiegato Etcheverry, aggiungendo: “Credo sia al meglio della condizione, si sta allenando a un livello altissimo“. Forse è poco per poter sperare davvero in un ritorno di Rafa al massimo della competitività.

Le risposte più importanti probabilmente le darà solo il campo, a partire già da Bastad. Ma in questo momento alimentare un sogno è lecito. Perché Nadal non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il tour in maniera anonima e malinconica, e dovesse ritrovare le giuste sensazioni tra la Svezia e Parigi, chissà che non possa decidere davvero di prolungare la sua carriera almeno fino al 2025, con l’augurio che possa servirgli per aggiungere qualcosa a un palmares già invidiabile.