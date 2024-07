Alonso-Schumacher, annuncio a sorpresa: “Ho sofferto di più”

“Fernando Alonso mi faceva faticare di più rispetto Schumacher”: arriva l’annuncio a sorpresa da parte dell’ex pilota di Formula 1

Michael Schumacher è sicuramente, secondo molti, il miglior pilota di Formula 1 di tutti i tempi. Lo testimonia la sua grandezza nell’immaginario collettivo e anche i numeri raggiunti durante i suoi anni in pista. Diversi i record conseguiti, come quello dei sette titoli di campione del mondo, pareggiato poi nel decennio successivo da Hamilton ma mai superato.

Fernando Alonso, invece, continua ad essere un grande della disciplina e non vuole proprio saperne del ritiro. Oggi è protagonista con l’Aston Martin ma in passato è stato anche lui alla Ferrari dove si è tolto alcune soddisfazioni ma senza mai vincere il titolo in rosso. Ci troviamo davanti a due big, fermo restando che Schumi resta inarrivabile anche per uno come lo spagnolo. Ci sono però, a quanto pare, alcune voci fuori dal coro. Un illustre ex collega di entrambi ha però asserito di come abbia faticato molto di più con Alonso rispetto a Schumacher.

Schumacher, arriva l’annuncio a sorpresa su Alonso: le parole

Felipe Massa è un altro dei grandissimi ad aver corso con la Ferrari. Il brasiliano, pur non avendo mai vinto un titolo mondiale (il miglior piazzamento è il secondo posto del 2008), è stato comunque per ben sette anni con la scuderia di Maranello, dal 2006 al 2013, dove ha incrociato diversi campioni del mondo. Al suo arrivo c’era ancora Schumacher, poi più avanti si è trovato Alonso come compagno di scuderia.

Massa non è mai riuscito a diventare il volto principale della “Rossa” quando venne ingaggiato al fianco di Schumi. Negli anni successivi ha collaborato con Raikkonen prima e Fernando Alonso poi, tutti ex campioni del mondo, diventando di fatto il secondo pilota all’interno della squadra. Le sue ultime dichiarazioni hanno fatto il giro del web.

“Ho fatto molta più fatica a correre con Alonso rispetto a Schumacher” rivela il brasiliano a ‘UOL Esporte’. “Con il tedesco fu una bellissima situazione, la Ferrari stava investendo su piloti giovani e lui era al termine della sua carriera, ci siamo divertiti molto”. Mentre, secondo Massa, in coppia con Alonso ha fatto molta più fatica, magari sentendo la competizione con lo spagnolo con cui ha perso spesso il confronto.

Una voce fuori dal coro, probabilmente dettata dall’esperienza personale in quanto con il tedesco non potevano essere fatti paragoni trattandosi di un giovane al cospetto di un mostro sacro mentre con lo spagnolo si instaurò una sorta di competizione interna che ha visto Massa uscire sconfitto.