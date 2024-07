Sorpasso all’Inter: dopo Bremer e Tiago Djaló, la Juve cala il tris con Cabal

Stessa storia delle ultime sessioni di calciomercato: la Juventus supera ancora una volta l’Inter e con 12 milioni di euro chiude con il Verona per Juan Cabal, reduce da un’ottima stagione in gialloblù agli ordini di Marco Baroni.

Così come accaduto in passato con Bremer e Tiago Djaló, il club bianconero cala il tris sul mercato, con il terzo difensore che andrà alla corte di Thiago Motta. Giocatore duttile, di piede mancino, che può essere utilizzato come terzino o difensore centrale.

Nelle prossime ore il classe 2001 sosterrà le visite mediche con il nuovo club con il Football Director, Cristiano Giuntoli, che ha chiuso per il quarto colpo di mercato: dopo Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, arriva in bianconero anche il colombiano. Piccola curiosità? Sul suo profilo Instagram, c’è una foto che risale al 2017, con Cabal con indosso una maglietta della Juventus: un post che in poche ore è diventato virale sul web mandando in visibilio i suoi nuovi tifosi!