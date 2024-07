Inter, rosa ampia e ricca di alternative per dominare ancora

L’Inter vuole dominare ancora. I nerazzurri puntano a tirare dritto cercando, con la guida di Simone Inzaghi, di proseguire sulla strada tracciata nell’ultima stagione dominante nell’economia della Serie A. L’assunto basilare del principio teorico è che ‘nulla accade per caso’, ma secondo precise ragioni e necessità contingenti.

Il tratto identitario nerazzurro, oltre alle pregiate qualità del collettivo, risiedono nello spirito di gruppo, inteso come vita di gruppo ed extra-gruppo. Miglioramenti nel tempismo per la lettura delle situazioni, creazione di empatia per fortificare lo spirito del collettivo, crescere progressivamente dal punto di vista tattico.

I dettagli sono determinanti e Inzaghi l’ha capito sin da subito: fortificati i meccanismi di squadra, gli inserimenti di Zielinski e Taremi, con l’aggiunta imminente di un difensore centrale mancino, è il momento di inserire i nuovi negli ingranaggi inzaghiani. Pronti, partenza, via: dominare è l’obiettivo, la chiave risiede nel lavoro costante e continuo.