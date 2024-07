Lutto nel mondo dello sport: addio improvviso e fan sconvolti

Tutti sotto shock e in lacrime: un improvviso lutto sconvolge tutto il mondo dello sport modenese

Manca sempre meno all’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Cresce di conseguenza l’attesa dei tifosi e appassionati per l’inizio della kermesse a cinque cerchi che è il degno epilogo di un’estate caratterizzata da grandi eventi sportivi (gli Europei di calcio, Wimbledon e il Tour de France). Un’estate, dunque, da grandi emozioni per chi è uno sorta di ‘onnivoro’ dello sport, ossia chi segue con passione tutte le discipline sportive.

Purtroppo il clima d’euforia che pervade il nostro Paese è turbato da un improvviso lutto che scuote tutto il mondo dello sport tricolore. Un addio inatteso che getta nello sconforto i fan. Insomma, i tifosi italiani immaginavano di versare lacrime di gioia per le imprese a Parigi di Marcell Jacobs e Jannik Sinner, non certo di dolore per l’ennesimo lutto che devasta il movimento italiano.

È morto Andrea Parenti, responsabile commerciale del Modena Volley

Un grave lutto ha colpito lo sport modenese: è prematuramente venuto a mancare, all’età di 53 anni, Andrea Parenti, responsabile commerciale del Modena Volley e figura nota e apprezzata nel capoluogo emiliano non solo per il suo ruolo all’interno della squadra di pallavolo.

Una scomparsa, quella di Andrea Parenti, che lascia in preda a un dolore straziante i genitori Maria Carafoli, volto noto nel mondo dell’associazionismo e del volontariato modenesi, e Renato attorno ai quali si stringe il Modena Volley: “Da oltre dieci anni Andrea era una colonna della nostra società, una persona che amava profondamente Modena Volley e chi ne faceva parte, una persona cui era impossibile non volere bene. Andrea era un grande commerciale, innamorato del suo lavoro, una persona che aveva nel cuore Modena Volley e le persone che con lui lavoravano al PalaPanini”, si legge nel messaggio di cordoglio del club gialloblù.

Una grave perdita per il Modena Volley che per Andrea Parenti era a tutti gli effetti una seconda famiglia. Hanno, infatti, sottolineato che lascia un enorme vuoto in tutti loro che in questi anni gli hanno voluto profondamente bene. Alla madre Maria, al padre Renato a tutti i famigliari e alle tantissime persone che gli volevano bene sono quindi andate le più sentite condoglianze e un enorme abbraccio. “Ci mancherai tanto Andrea, niente sarà più lo stesso senza di te“,si conclude il messaggio.

Ma a tutti mancherà l’esempio di un dirigente sportivo competente e sinceramente innamorato dei colori per i quali lavorava, un professionista che svolgeva il suo lavoro mosso da grande passione.