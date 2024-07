Riecco Schumacher, l’immagine è da brividi: tifosi commossi

Michael Schumacher, spunta un’immagine semplicemente pazzesca: i tifosi dell’ex pilota della Ferrari sono rimasti senza parole

Nessuno più di Michael Schumacher, negli ultimi trent’anni di Formula 1, ha lasciato un segno così profondo. Al netto dei successi, coi sette titoli mondiali ‘pareggiati’ da Hamilton su Mercedes, il tedesco è stato in grado di caratterizzare un’epoca d’oro per il mondo a quattro ruote.

La sua era in Ferrari è stata per milioni di appassionati un sogno ad occhi aperti. Dopo anni di fatica e duro lavoro, il Cavallino Rampante riuscì a tornare a vincere grazie al talento e alla dedizione del ‘Kaiser’: uno scenario che da Maranello sperano di poter vivere ancora molto presto, divisi tra Leclerc e proprio Hamilton che dal 2025 affiancherà il talento monegasco. Di Michael Schumacher, in via ufficiale, da anni non si sa più nulla.

Dopo il gravissimo incidente sugli sci avvenuto il 29 dicembre 2013, la famiglia del tedesco ha affrontato le difficoltà ed il dolore in silenzio. Proteggere Michael dal mondo esterno è sempre stata la priorità della sua dolce metà, Corinna. Moglie devota e madre presente, ha di fatto preso il controllo della famiglia Schumacher prendendosi cura dell’ex ferrarista attraverso cure multimilionarie.

Si parla di oltre 70 milioni di euro spesi per tentare di ‘riportare indietro’ Michael dopo quella sciagurata giornata sulle nevi di Meribel. Nonostante recentemente un nuovo doloroso capitolo sia stato aggiunto alle amarezze della famiglia Schumacher, con una guardia di sicurezza che ha avanzato un ricatto da 15 milioni per non pubblicare sul dark web foto e video di Michael dopo l’incidente, c’è sempre modo di tornare a sorridere.

Schumacher, commozione totale: scatto pazzesco

Un sorriso che ritorna grazie ai ricordi, alle imprese di quella che è stata e che rimane ancora oggi una leggenda straordinaria nel mondo della Formula 1. E lo scatto ritornato in auge su ‘X’ solo qualche ora fa riporta alla mente un momento particolare della vita di Schumacher.

Uno dei suoi fattori distintivi è sempre stato il casco. Spesso Rosso come la Ferrari, adornato dalle stelle che hanno simboleggiato i mondiali vinti. Ma soprattutto un caso praticamente impossibile da distruggere. E nella foto in questione, risalente ad esattamente venti anni fa, il casco Schuberth RF 1.5 del ‘Kaiser’ fu sottoposto ad un test mostruoso, brillantemente superato. Il prototipo del casco di Schumi, realizzato in fibra di carbonio multistrato, fu ‘vittima’ di un carro armato che ci passò sopra senza lasciare alcun danno.

Nel 2004, il casco Schuberth RF 1.5 di Michael Schumacher era un prototipo realizzato in fibra di carbonio multistrato. Era così forte che ci hanno fatto rotolare sopra un carro armato ed è rimasto intatto.

All’epoca il casco costava circa $ 20.000. pic.twitter.com/oldcP357NC — Diego.Cheli (@GiulioC07388672) July 15, 2024

Una resistenza quasi inimmaginabile per l’epoca, basti pensare che quel particolare casco – nel 2004 – aveva un costo di circa 20 mila dollari. Semplicemente pazzesco. L’ennesimo incredibile dettaglio che si aggiungere alla carriera dell’ex pilota della Ferrari, ancora oggi al centro delle attenzioni e dell’affetto di milioni di tifosi. Nella speranza che un giorno, non lontano, Michael possa tornare a salutarli.