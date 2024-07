Salta l’erede di Hamilton: annuncio choc

Con il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025, la Mercedes sta pensando ad un nuovo innesto per rimpiazzarlo: ecco le ultime

I tifosi della Ferrari possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti nell’ultimo gran premio stagionale, Lewis Hamilton è tornato finalmente a vincere, a dominare con le sue qualità e con la sua esperienza, a circa due anni e mezzo dall’ultimo trionfo. Il GP di Silverstone ha rilanciato le ambizioni del 39enne britannico della Mercedes.

Ovviamente i ferraristi gioiscono perché nel 2025, o meglio tra meno di cinque mesi, Hamilton diventerà un nuovo pilota del Cavallino Rampante. Una scelta già ufficializzata da tempo, che vedrà l’inglese unirsi a Charles Leclerc per comporre un tandem automobilistico di primissimo piano.

Se la Ferrari ha dunque le idee chiare per il futuro, puntando sul talento di Leclerc e sulla maturità in pista di Hamilton, c’è ancora da capire quali saranno i piani della Mercedes, che per l’appunto perderà dopo circa un decennio il proprio pilota di riferimento. L’intenzione di Toto Wolff e della scuderia anglo-tedesca pare essere quella di invertire la tendenza e puntare forte su qualche giovane talento di prospettiva.

L’avvertimento di Button alla Mercedes: “Così si rischia di bruciarlo”

Tutti gli indizi in casa Mercedes sembrano portare alla promozione in Formula 1, in vista della stagione 2025, del giovanissimo pilota italiano Andrea Kimi Antonelli, ovvero uno dei talenti più intriganti del mondo dei motori. Il 17enne bolognese al momento si sta cimentando con la Formula 2, guidando una vettura della Prema Powerteam, anche se con risultati alterni.

La pazza idea di Wolff sarebbe quella di puntare immediatamente su Antonelli, affiancandolo a George Russell e rivoluzionando così le strategie delle Frecce d’argento. Ma c’è chi è più cauto, mettendo in conto il rischio di dare troppe responsabilità ad un ragazzo così giovane.

L’ex pilota inglese Jenson Button, che in carriera ha vinto un clamoroso mondiale con la Brawn, ha parlato a ‘RacingNews365′ della soluzione Antonelli ma anche delle difficoltà per un giovanissimo di emergere: “In questo sport devi cogliere ogni opportunità quando si presenta, soprattutto per i giovani di 17, 18 o 19 anni. Non puoi dire di no”.

Al contempo per l’ex pilota britannico ha sottolineato: “Penso però che i team debbano riflettere attentamente sul puntare subito forte su un pilota di quell’età. Se sboccia è un bene, ma con le pressioni che questo sport porta con sé, può anche distruggere la carriera di un pilota. Serve equilibrio e attenzione”.

Dunque Button lancia un consiglio spassionato alla Mercedes. Va bene puntare su Kimi Antonelli e renderlo subito protagonista, ma senza esagerare con le aspettative immediate, vista la giovanissima età dell’italiano.