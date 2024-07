ESCLUSIVA SI Pedullà: “Roma, pronta nuova offerta da 28 milioni per Soulé. La risposta della Juve”

Quale futuro per Matias Soulé? Dopo aver brillato nel prestito al Frosinone durante la scorsa annata, l’argentino è diventato un oggetto pregiato di questo calciomercato ed anche la Roma è in corsa per assicurarselo.

Sul suo futuro arrivano importanti aggiornamenti dal nostro Alfredo Pedullà: “Daniele De Rossi non può essere soddisfatto di questa prima parte del mercato (e ci fermiamo). Ci sono alcune priorità che vanno soddisfatte, soprattutto negli ultimi 30 metri. Bloccata per ora la vicenda Chiesa, la Roma ha intenzione di presentare una nuova offerta per Soulé vicina ai 28 milioni tra base fissa e bonus. La Juve chiede 35 milioni bonus compresi, il Leicester (fermo a quota 30 tutto compreso) resta in corsa e non si tratta di maggiore gradimento oppure no ma di pagare“.