Rabiot-Juve, game over

La telenovela Adrien Rabiot è ufficialmente finita: dopo la fine degli Europei e la proposta della Juventus per rinnovare il contratto del francese, negli ultimi giorni le parti si sono allontanate del tutto dopo la maxi richiesta della mamma-agente del francese, Veronique, e l’importante ingaggio proposto dal Football Director, Cristiano Giuntoli.

La società bianconera ha presentato un’offerta ufficiale al giocatore ma le intenzioni della dirigenza, inizialmente, erano quelle di prolungargli il contratto in scadenza nel 2024, soprattutto dopo la qualificazione in Champions League e l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina juventina, che poteva rappresentare un valore aggiunto per la permanenza del francese.

Dopo il disastroso Europeo, si è arrivati ad una decisione definitiva: nonostante il calo di rendimento rispetto alla passata stagione e l’importanza all’interno della rosa di Max Allegri la carriera di Rabiot proseguirà lontano da Torino…