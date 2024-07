Atalanta: Gasperini annuncia il rinnovo, poi spiega il futuro di Koopmeiners

Gian Piero Gasperini, intervenuto nella serata di ieri a Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono passati otto anni dal mio arrivo all’Atalanta. L’Europa League vinta due mesi fa ci ha portato complimenti sinceri da tutte le parti. Abbiamo riportato una coppa europea in Italia dopo tanti anni, è stato bello, ma adesso dobbiamo essere bravi a ricominciare fin dalla prossima settimana. Rinnovo firmato? Virtualmente sì, non ci saranno problemi”.

ZANIOLO: “Zaniolo centravanti è una soluzione a cui penserò, sono curioso di testare se sarà possibile”.

KOOPMEINERS: “Non abbiamo mai parlato di altre squadre con lui, né a fine campionato né da quando è rientrato. Peccato per il piccolo infortunio che ha avuto prima dell’Europeo, che non gli ha permesso di rispondere alla chiamata della Nazionale olandese. Si è curato molto bene durante quest’estate e adesso si sta allenando bene, sta giocando. Come sempre è un giocatore molto presente durante gli allenamenti”.