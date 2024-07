Ducati, nuova batosta in arrivo: è colpa di Bagnaia e Marquez

Le parole dell’ex pilota non lasciano spazio all’immaginazione, ecco cosa potrebbe accadere alla Ducati l’anno prossimo

La pausa estiva che la MotoGP sta affrontando serve, senza dubbio, ai piloti per riposare e affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Nove gare in cinque mesi sono parecchie, considerando anche le sprint race e i viaggi per volare da una parte all’altra del mondo con la serie ravvicinata di eventi in Asia e Australia.

Pausa estiva che ci aiuta anche a tirare le somme di ciò che si è visto finora. A dominare è sempre la Ducati – è vero – ma quest’anno c’è un equilibrio differente. Pecco Bagnaia e Jorge Martin lottano per il Mondiale ma Marc Marquez è dietro di loro e non sembra intenzionato a mollare la presa. Stesso discorso per Enea Bastianini. Le gare che mancano sono ancora parecchie da non consentire di limitare la lotta per il titolo a Bagnaia e Martin, perché potrebbero inserirsi anche altri concorrenti.

E se da un lato la stagione in corso deve ancora regalarci parecchie gare entusiasmanti, dall’altro c’è già attesa per la prossima nella quale Marc Marquez diventerà il nuovo pilota della Ducati factory, affiancando il confermato Bagnaia.

MotoGP, Jorge Lorenzo non ha dubbi: ecco cosa accadrà alla Ducati

Della prossima annata di MotoGP ha parolato Jorge Lorenzo in occasione del ProDay 2024 al Marco Simoncelli World Circuit di Misano. Inevitabile un pensiero all’approdo del connazionale nel team campione in carica: “Con Marquez in Ducati si sono innescati altri movimenti che equilibrano i valori. Dal prossimo anno ci sarà più competizione, Martin guiderà una moto ufficiale e anche KTM sembra intenzionata ad andare forte. Poi spero che Honda e Yamaha possano tornare competitive“, ha commentato l’ex campione del mondo.

“Marquez con la moto ufficiale farà sicuramente uno step ulteriore, ma non sarà facile per lui battere Bagnaia così come non sarà facile per Bagnaia battere Marquez. Sarà una bella sfida per loro e sarà una bella sfida anche per Ducati” ha concluso Lorenzo.

Il 4 agosto, intanto, si torna in pista a Silverstone e a Marc Marquez manca ancora una vittoria con la Ducati del Team Gresini per consolidare l’ottima stagione che lo vede terzo in campionato. La pausa potrebbe giovargli molto in attesa del ritorno in pista. Saranno proprio i risultati e il rendimento di Marquez a stabilire se anche quest’anno il Mondiale di MotoGP sarà, per il secondo anno consecutivo, una lotta a due tra Bagnaia e Martin.