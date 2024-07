Inter, Marotta: “Tutto fatto per il rinnovo di Lautaro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter ha annunciato il rinnovo di Lautaro Martinez con l’ufficialità che arriverà al rientro dalle vacanze del centravanti.

Inter, le parole di Marotta

Ecco le parole del Presidente nerazzurro: “Rinnovo di Lautaro? Già fatto, abbiamo raccolto anche la firma. Vogliamo dare l’ufficialità quando torna dopo le ferie, nel giro di una settimana o due. Abbiamo confermato quasi totalmente l’organico della scorsa stagione, abbiamo inserito anzitempo delle pedine importanti come Taremi, Zielinski e Martinez, abbiamo reso la squadra competitiva per i nostri obiettivi e i nostri traguardi, abbiamo un ottimo allenatore, uno staff dirigenziale e tecnico di altissimo livello, un pubblico straordinario. Per cui con queste basi e con questi valori aggiunti partiamo per una nuova stagione“.