Leclerc sotto accusa: tutto in diretta tv, che caos

Charles Leclerc, tra Ungheria e Mondiale, è sotto il mirino delle critiche un po’ ovunque, adesso anche in diretta diventa protagonista

La Ferrari, dopo la quasi doppietta nel Gp di Montecarlo, sembra essersi nuovamente persa, specialmente il suo primo pilota, Charles Leclerc. Nelle ultime quattro gare di Formula 1, il monegasco è apparso decisamente sottotono rispetto al compagno di scuderia, Carlos Sainz, e rispetto anche a tutti gli altri piloti del paddock. E ha scatenato diverse polemiche da parte degli utenti, ma anche dei commentatori televisivi.

Durante le prove libere del Gp in Ungheria che si correrà oggi, è stato proprio Carlo Vanzini, su Sky Sport F1 a lanciare l’ennesima battuta contro il ferrarista. “Intanto è qua senza cane e fidanzata che forse è il momento anche di tener giù la visiera e stare concentrato”, ha detto la voce della Formula 1 in merito al momento del pilota classe 1997, generando a sua volta un’ondata di commenti negativi da parte dei fan di Leclerc.

Sui social, infatti, qualcuno ha preso le difese del monegasco: “lo so che conosciamo Vanzini per certe uscite, però questa è stata veramente inappropriata… Posso anche capire certe critiche, ma andare a mettere in dubbio o affermare che Charles non sia professionale e che non sappia distinguere il lavoro dal privato, non è verità”, mentre qualcuno ha fatto notare che nella prima e unica gara vinta nel Mondiale nel paddock c’erano sia la fidanzata, sia lo stesso cane, motivo per il quale non possono essere loro il problema.

Vanzini contro Leclerc e Sangiorgio: parole forti

Ma il commentatore di Sky non si è limitato a ‘criticare’ a modo suo solo Leclerc. Sempre durante le libere del Gp ungherese, Vanzini ha avuto un botta e risposta anche con Mara Sangiorgio.

La giornalista e inviata, infatti, secondo la voce della Formula 1, ha posto delle domande leggermente scomode a Lando Norris e Sergio Perez, ovvero sugli errori dell’inglese e sul rischio taglio del messicano. “Ti stai facendo un sacco di amici qui con queste domande – ha detto -. Prima Norris, poi Perez, stai attenta”.

Secca la risposta di Sangiorgio: “Io non sono qua per farmi degli amici, sono qui per fare la giornalista, fare delle domande e portare a casa della ciccia, perché sennò stiamo a casa”. E di nuovo i social si sono scatenati per difendere l’inviata in un polverone mediatico che ha accompagnato un weekend piuttosto caldo.