Meraviglia Schumacher: tifosi in estasi

L’ex pilota della Ferrari ancora al centro dei ricordi dei suoi tifosi: scatto commovente, Michael Schumacher è indimenticabile

Il mondo della Formula 1 non potrà dimenticarlo mai. Nonostante siano passati ufficialmente dodici anni dal suo ritiro dalle corse, Michael Schumacher continua a vivere attraverso ricordi emozionanti soprattutto alla guida della Ferrari. Un legame indissolubile con il Cavallino Rampante.

La vita del tedesco – come del resto di tutta la sua famiglia – si è complicata quando il 29 dicembre 2013, in vacanza in montagna, durante una discesa in sci sulle nevi di Meribel Michael cadde battendo la testa. Una tragedia che quasi gli costò la vita. Ma da allora l’ex pilota è cambiato, non è più lo stesso e vive giorno dopo giorno un dramma. Al pari di sua moglie Corinna che in questi undici anni non ha mai lasciato da solo Schumi. Le spese mediche che hanno superato abbondantemente i 70 milioni di euro per permettere la ripresa di Michael.

Ancora oggi, però, nessuno sa nulla. Il riserbo sulla sua salute è totale. Recentemente hanno provato persino a scalfire la barriera del silenzio alcuni criminali che, venuti in possesso di materiale riservato sulle condizioni post incidente di Schumacher, hanno apertamente ricattato Corinna chiedendo ben 15 milioni per non diffondere foto, video e files confidenziali sul dark web.

Fortunatamente per la famiglia Schumacher tutto si è concluso per il meglio, con i tre (di cui un ex guardia di sicurezza dell’ex pilota della Ferrari) finiti in manette. Ora c’è spazio solo per la commozione, per le gioie che ancora oggi emozionano chi lo ama e lo ha sempre seguito. E così la foto pubblicata recentemente sul web ha lasciato tutti a bocca aperta.

Schumacher, che spettacolo: foto da brividi

Le sue imprese in pista rimangono ancora oggi vive, incancellabili nei pensieri dei suoi tifosi. Milioni di persone che si emozionano a ripensare a quanto fatto da Schumi alla guida della Ferrari. Anni d’oro, incancellabili, che hanno portato la Scuderia di Maranello sul tetto del mondo dopo decenni di digiuno.

Ed in tal senso lo scatto proposto nelle scorse ore su ‘X’ mostra uno dei tanti momenti emozionanti, ad un passo dalla bandiera scacchi, che il ‘Kaiser’ è stato capace di offrire al mondo delle corse. Il muretto della Ferrari in festa, con meccanici e ingegneri che si sporgono per esultare con Michael che sta tagliando il traguardo. Una gioia immensa, una scena vista e rivista dal 2000 al 2004 quando il tedesco non aveva praticamente rivali in pista: la sua Ferrari, sviluppata minuziosamente per anni, era semplicemente imbattibile.

Merito di un talento d’altri tempi che ha chiuso la sua straordinaria carriera con 7 titoli mondiali in bacheca ed una serie di record incredibili a referto. Schumacher ancora oggi è un chiodo fisso per milioni di appassionati che mai potranno dimenticare le prodezze dell’ex ferrarista. Un pilota coraggioso e dal forte carattere, spesso fuori dalle righe ma sempre devoto ad uno sport del quale è diventato un’icona impareggiabile.