Non chiamatelo acquisto esotico: il colpo stellare del Como con Varane

Raphael Varane è veramente a un passo dal Como: è pronto un contratto di due anni per l’ex difensore del Manchester United e del Real Madrid. E’ bene rendersi conto subito della portata di questo acquisto che no, non può davvero essere catalogato alla stregua dei colpi cosiddetti “esotici”.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad arrivi di nomi pesanti, ma magari un po’ avanti negli anni. Pensiamo a Jerome Boateng alla Salernitana, Umtiti al Lecce, Nani al Venezia, Eto’o alla Sampdoria. Quello di Varane però sa tanto di qualcosa di molto diverso. Partiamo dall’ingaggio da 10 milioni di euro a stagione che percepiva in Inghilterra: abbastanza per non far nemmeno pensare di tentarlo, si poteva pensare inizialmente. Il francese ha 31 anni, quindi ancora qualcosa da dare al calcio lo ha eccome. Il suo bagaglio d’esperienza sarà manna per la squadra di Fabregas, che è un mix di giocatori chiamati ad alzare il livello ed altri non del tutto abituati alla categoria. Un Mondiale, 4 Champions League, 4 coppe Intercontinentali: il palmarés di Varane da solo supera quello di tutti i prossimi compagni.

Alla Nazionale ha già detto addio dopo il Mondiale in Qatar, ma anche l’anno scorso, infortunio a parte, è stato preso in grande considerazione da Ten Hag, che lo ha schierato titolare per gran parte della stagione pur non esaltante dei Red Devils.

C’è un altro aspetto da considerare per comprendere l’importanza del colpo-Varane. E’ chiaro che la proprietà del Como abbia possibilità economiche sotto gli occhi di tutti. La località di Como poi, associata al bellissimo lago, non può che attrarre qualunque giocatore dal punto di vista ambientale. Ma è chiaro che il Como rimane una neopromossa, dunque prima di poter convincere certi giocatori a venire deve convincere anche sul campo. Bene, il fatto che uno come Varane sposi la causa quando poteva scegliere altri progetti fa sperare la società che possa essere anche uno stimolo per altri a vedere il suo arrivo come una certificazione di serietà d’intenti.