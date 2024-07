Milan, i rossoneri spingono per Pavlovic per la difesa

Dopo aver chiuso l’operazione Alvaro Morata, la dirigenza del Milan è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Difesa, centrocampo e un attaccante con caratteristiche diverse dallo spagnolo, un centravanti più fisico con Abraham e Fullkrug a giocarsi un posto nella rosa del portoghese.

Dopo l’addio a Simon Kjaer, per la difesa rossonera, il club di Via Aldo Rossi è pronto ad accelerare l’operazione con il Salisburgo per Strahinja Pavlović, difensore serbo classe 2001, valutato poco più di 20 milioni di euro e con il Diavolo che spinge per chiudere l’operazione dopo aver trovato l’accordo con l’entourage sull’ingaggio.

Nelle ultime ore i rossoneri hanno anche chiuso un’operazione in uscita con il giovane Simic ceduto all’Anderlecht per circa 3 milioni di euro con i rossoneri che avranno un percentuale sulla futura rivendita sul difensore che non ha rinnovato il contratto con il Milan.