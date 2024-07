Si è rotto la mano, operazione immediata e lungo stop

Il giocatore costretto ad operarsi dopo essersi rotto la mano: previsto un lungo stop, tegola pesantissima per la franchigia

Brutto infortunio per il giocatore che si è rotto la mano con annessa operazione immediata, cosa che lo terrà lontano dai campi di gioco per molto tempo.

A tre mesi di distanza dall’inizio della nuova stagione di NBA, una vera e propria doccia fredda si è abbattuta sui Dallas Mavericks che da poco avevano festeggiato per l’arrivo di un giocatore del calibro di Klay Thompson. L’arrivo di una stella del suo livello aveva scatenato non poco l’entusiasmo dei tifosi, ma una brutta notizia ha rovinato del tutto l’atmosfera, preoccupando non poco i Mavs.

Come annunciato dalla stessa franchigia, uno dei suoi giocatori migliori vale a dire Kyrie Irving si è infortunato alla mano nel corso di un allenamento off season svoltosi ad inizio mese e la frattura lo ha costretto all’operazione. Operazione che lo terrà fermo ai box per un bel po’ di tempo e secondo quanto riportato ad ‘ESPN’ la sua presenza per l’inizio della nuova stagione è fortemente in dubbio.

NBA, tegola per i Mavericks: infortunio ed operazione per Irving

L’infortunio di un giocatore come Kyrie Irving è una tegola pesantissima per i Dallas Mavericks che, dopo la sconfitta subita nella finale play-off di NBA contro i Boston Celtics, devono fare i conti con quest’altra terribile notizia. Il cestista si è fratturato la mano sinistra durante un allenamento off season e la franchigia ha annunciato come sia stato costretto ad operarsi immediatamente.

I Dallas Mavericks non hanno rivelato il suo programma di recupero, né quando Irving potrà tornare in campo, ma secondo quanto riportato da ESPN, il cestista starà fuori almeno due mesi e mezzo. A forte rischio, dunque, l’inizio di stagione di NBA per l’ex Cavs e Celtics che potrebbe recuperare proprio a pochi giorni dalla prima sfida, ma è chiaro che i Mavs non hanno intenzione di correre troppo e il giocatore potrebbe saltare quantomeno le gare iniziali.

Una brutta botta per i vice campioni NBA che puntano molto su Irving per questa stagione, considerato il suo affiatamento con Luka Doncic, a sua volta preoccupato per l’infortunio del compagno. Insieme, i due hanno dimostrato di essere una coppia davvero terribile da affrontare e i tifosi non vedono l’ora di vederli giocare assieme a Thompson, sperando di tornare in finale play-off e di poter scrivere un finale diverso rispetto a quanto accaduto poche settimane fa contro i Boston Celtics.