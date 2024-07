Milan, si sblocca il mercato delle punte in Europa: quale futuro per Füllkrug?

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione che abbia caratteristiche diverse da Alvaro Morata. In giro per l’Europa si sta sbloccando il mercato degli attaccante: Youssef En-Nesyri sarà un nuovo giocatore del Fenerbahçe per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, Artem Dovbyk è ad un passo dall’Atletico Madrid, con i Colchoneros che verseranno 40 milioni di euro nelle casse del Girona con l’obiettivo di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Morata.

Il Milan resta vigile su Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund per completare il reparto offensivo: nonostante l’ottima annata in giallonero e agli Europei, il club tedesco ha ingaggiato Serhou Guirassy, pagando la clausola rescissoria allo Stoccarda, con il tecnico Nuri Sahin che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Fülle sa cosa penso di lui. Era un mio compagno di squadra a Brema. Ha il mio apprezzamento. Vogliamo avere la migliore squadra possibile, Füllkrug e Guirassy svolgono un ruolo centrale nei miei piani”.