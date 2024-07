Lecce, continua il pre-campionato su SI

Dopo il netto successo contro il Werder Brema continua il pre-campionato del Lecce su Sportitalia. Alla Raiffeisen Arena arena di Linz, i giallorossi di Luca Gotti affronteranno il Galatasaray. La formazione turca inizierà l’undici agosto il suo campionato ed è quindi avanti nella preparazione.

Lecce, testa al Gala

Dall’altra parte la formazione salentina viene da 3 successi su 3 nelle prime uscite con 20 gol siglati e nessuno incassato. Un undici quello di Luca Gotti che non sembra aver patito l’uscita di Marin Pongracic passato alla Fiorentina. L’angolano Gaspar si è infatti da subito inserito a meraviglia negli schemi tattici dei giallorossi. Chi non ha avuto bisogno di inserirsi è Nikola Krstovic. Il centravanti montenegrino ha siglato una doppietta contro il Werder Brema al netto di una partita convincente e di livello. Dall’altra parte sono presenti diverse vecchie conoscenze del nostro campionato. Da Muslera a Mauro Icardi da Torreira a Dries Mertens. Oltre loro altri grandi giocatori con Zaha,Batshuay e Ziyech. Una sfida quindi prestigiosa per i ragazzi di mister Gotti che vogliono però continuare a macinare successi in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia del 12/08. Lecce quindi che si prepara a scendere ancora in campo. E lo farà nuovamente in diretta ed in esclusiva quì su Sportitalia.