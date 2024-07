Milan, pronto il secondo colpo

A casa Milan si lavora per chiudere il secondo grande colpo del mercato, nello specifico la trattativa legata a Youssouf Fofana, ormai agli sgoccioli. Dopo l’incontro di qualche giorno fa, nelle scorse ore c’è stato un contatto telefonico con la dirigenza del Monaco, club proprietario del cartellino del giocatore.

Milan, la trattativa Fofana entra nel vivo

Previsti nuovi contatti, nuovi colloqui, l’obiettivo è chiudere entro massimo tre giorni. Già, perché l’accordo sulla parte fissa c’è, circa 14 milioni, va trovata l’intesa sui bonus. Il centrocampista ha già detto sì al club meneghino ed è pronto a firmare un contratto quadriennale, portando il suo stipendio da 1 a 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi. La capacità di recuperare palloni e metterli a disposizione dei compagni, unita alla fisicità, portano a considerare il classe ’99 profilo perfetto per posizionarsi in mediana. In attesa di definire gli ultimi dettagli, l’attenzione si sposta anche su altri profili, nello specifico Samardzic e Pavlovic. I contatti tra i rossoneri e il padre agente del serbo sono costanti. L’arrivo del classe 2002, vero e proprio jolly in grado di occupare più ruoli, darebbe a Fonseca più opzioni, la possibilità di schierare in campo moduli diversi, almeno in fase di preparazione. Pronto il secondo colpo, il Milan si è attivato: dalle parole, è arrivato il momento di passare ai fatti.

Andrea Belbusti